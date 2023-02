¡Es momento de la juventud veracruzana!

Dicen que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y después de varias semanas en el Congreso Local fueron presentadas las iniciativas ganadoras del primer Concurso de Proyectos Legislativos, con lo que nos aseguramos de dar atención y respuesta a los intereses y necesidades de nuestros jóvenes veracruzanos.



Como les había platicado con anterioridad, este primer concurso nació de la colaboración entre el Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana (UV), la Alianza Global de Jóvenes Políticos, y un grupo de legisladoras, de todos los colores partidistas, que estamos interesadas en un mayor involucramiento de las y los jóvenes no solo en los problemas que aquejan a nuestro estado, sino también en la búsqueda de esas soluciones.



La participación fue nutrida y, sobre todo, fue muy difícil elegir a los proyectos ganadores, pues hubo propuestas por demás interesantes en materia de Salud y Asistencia, Educación y Cultura, Igualdad de Género, Seguridad Pública, Niñez y Familia, Turismo, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; todas éstas redactadas con lenguaje incluyente y enmarcadas en la Agenda2030, conforme lo establecía la convocatoria. Así, entre todas estas propuestas destacó el trabajo presentado por el Grupo 502 de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Xalapa. El segundo lugar fue para Adolfo Javier Lagunes y, el tercero, para Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús. Scarlet Samantha Sosa Martínez recibió una mención honorífica.



Al resto de los jóvenes, les damos las gracias por participar en esta convocatoria, pues su entusiasmo no solo nos contagia, sino que nos obliga a seguir trabajando por ellas y ellos. En lo personal, me emocionó ver la respuesta y, primordialmente, el contenido de cada una de sus propuestas que, hay que recordar que con sus trabajos presentados en este Primer Concurso de Proyectos Legislativos Edición Veracruz, se conforma también una plataforma que nos permitirá a las y los integrantes del Congreso del Estado contar con un banco de iniciativas en temas de interés de la sociedad, así como capacitar y profesionalizar a estudiantes en las áreas de técnica legislativa y derecho parlamentario. Este es, sin duda, un paso firme para alcanzar nuestro objetivo de que todas y todos se involucren en el quehacer legislativo, en la agenda social veracruzana, para que ésta responda a los tiempos de Veracruz. Es también otro claro ejemplo de que es momento de la juventud veracruzana; una juventud que nos viene empujando, cada vez más preparada, que demanda atención a sus causas, los espacios para ser también partícipes de las decisiones que impactan en su presente y su futuro. Es memento de que empiecen a tomar las riendas.



