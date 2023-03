¡Es momento de nuestros pueblos originarios veracruzanos!

Nuestro Veracruz es un mosaico de culturas, lo que nos hace uno de los estados más rico en historia y tradición de este país. Este fin de semana viajé a la Sierra de Zongolica, para encontrarme con amigos y pobladores de Soledad Atzompa y Atlahuilco y refrendarles mi compromiso de trabajar para que tengan acceso a una vida equitativa, digna, como debe ser.



Para que ustedes visualicen cómo se vive ahí, de los 212 municipios veracruzanos, Soledad Atzompa es el décimo más pobre y, Atlahuilco, el decimoséptimo, de acuerdo con la información de los Cuadernillos Municipales de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



De los pocos más de 24 mil 500 habitantes de Soledad Atzompa, 26 por ciento no sabe ni leer ni escribir; 73.7 por ciento no terminó la primaria; 55.5 por ciento de los hogares tienen un grado de hacinamiento; 36 por ciento viven con piso de tierra; 3.6 por ciento carece de agua entubada; 96.2 por ciento está en pobreza y 62.5 en pobreza extrema.



En Atlahuilco la situación no es muy diferente. De sus 11 mil 500 habitantes, 26.2 por ciento de la población es analfabeta; 67.4 por ciento no terminó la primaria; 43.2 por ciento de los hogares tienen un grado de hacinamiento; 28.2 viven con piso de tierra; 10.4 por ciento carece de agua entubada; 94.6 por ciento está en pobreza y 53.7 en pobreza extrema.



Por eso, en mi reunión con el presidente municipal de Soledad Atzompa, Demetrio Cruz de Jesús y la presidenta del DIF, Wendy Patricia Muñoz Carrera, subrayé que es fundamental restituir los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios; preservar nuestras tradiciones, y que soy su aliada desde el Congreso Local para luchar hombro a hombro.



También charlé con agentes y subagentes municipales quienes me expusieron sus necesidades urgentes, como mejorar los caminos que comunican a la Sierra de Zongolica y la seguridad, el talón de Aquiles de todo Veracruz. En Atlahuilco, hice lo propio con el presidente municipal Jaime Rosas, y con agentes y subagentes municipales, con quienes acordé mantener la unión de esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no, no es solo discurso, es un punto que me llevo como prioridad en mi agenda legislativa.



Tenemos que trabajar, todas y todos, de manera conjunta y estratégica en encontrar los cómo sí se puede ayudar a mejorar nuestros pueblos originarios sin perder jamás su esencia. De norte a sur, sierra por sierra veracruzana, tenemos que sumar con acciones a reducir las brechas en materia de educación, salud, ingresos y, por supuesto, con los temas de género, así como debemos también preservar y enaltecer nuestra cultura indígena, una de las tres raíces de las y los veracruzanos, que nos da identidad.



¡Es momento de nuestros pueblos indígenas veracruzanos!



twitter:



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local