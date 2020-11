Es un regreso esperado

Acaba de anunciar la Liga Mexicana de Beisbol el inminente regreso del llamado ‘rey de los deportes’ a Boca del Río, donde se localiza el estadio “Beto” Ávila...

Esto luego de que fue aceptada la carta de intención de un grupo de inversionistas para integrar al Águila de Veracruz como franquicia de expansión de la LMB y, como corresponde a su representación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le dio la bienvenida y respaldó esta iniciativa. Debe aplaudirse largamente a los empresarios que van a arriesgar su su capital a este proyecto, que más allá de una cuestión deportiva, se trata de una inversión privada importante que va a generar empleos y derrama económica, como bien lo planteó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. Al igual que ésta, hay necesidad de otras inversiones que generen empleo y derrama económica; en este caso, el propio presidente de la República, aficionado al llamado “rey de los deportes”, desde enero del año pasado hizo el anuncio del retorno del Águila de Veracruz a esta plaza, y desde entonces el mandatario veracruzano puso a trabajar a sus colaboradores en buscar a interesados para la adquisición de dicha franquicia, desde luego ofreciéndoles beneficios y facilidades para obtenerla. A contrapelo, esto mismo ha dejado de hacer el gobierno veracruzano con un programa de fomento que favorezca las inversiones e instalación de nuevas empresas en territorio veracruzano; vaya, ni siquiera se cuenta con un plan suficientemente sólido para mantener la planta productiva actual, por lo cual muchas empresas siguen cerrando y otras agonizan en medio de la grave crisis generada por la pandemia del Covid-19. Esas empresas se han visto obligadas a reducir su personal o negociar con los trabajadores horarios reducidos para disminuir los pagos de sueldos y sus gastos operativos, con la intención de sobrevivir unas semanas o unos meses más. Esto debería ser importante para el gobierno veracruzano, pero no lo ha sido, y no lo es. Cientos de empleos han ido perdiéndose diariamente, en tanto aumentan casos de robos comunes en casas-habitación, escuelas, tiendas de autoservicio, pequeñas tiendas familiares y asaltos afuera de bancos y cajeros automáticos, debido a la falta de ingresos de jefes de familia. El apoyo que ofrece el gobernador García para el retorno del beisbol es el mismo que tendría que ofrecer a todos los inversionistas, sean o no veracruzanos, para crear empleos. Ese retorno del Águila es importante, y sería igual de relevante si regresa a Veracruz el futbol del máximo circuito o el basquetbol profesional. El apoyo debe otorgarse igual a todos los emprendedores. Desde luego que es una buena noticia y podrían esperarse muchas otras que los veracruzanos anhelan, como el retorno de la paz y tranquilidad a las calles del estado de Veracruz, el respeto a la vida de las mujeres, el regreso a los días sin secuestros, extorsión ni cobro de piso; pero sería suficiente si se deja únicamente el retorno de inversiones.

