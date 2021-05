Escabrosos senderos de la política mexicana

Se avecinan momentos diplomáticos muy incómodos para el Ejecutivo federal. Como sabemos al Presidente le molesta mucho la intromisión y cuestionamientos de gobiernos extranjeros a sus decisiones y declaraciones. Pero algo que no ha entendido es que las decisiones que toma no sólo afectan a los ciudadanos mexicanos, también impactan economías, empresas y personas en otros países.

En particular, sus decisiones afectan a Estados Unidos. De hecho, podrían afectar hasta las elecciones intermedias y presidenciales en ese país.

Y ya empezaron las presiones. La semana pasada anunció el vecino que impondría un embargo al camarón mexicano debido a que embarcaciones no estaban cumpliendo los procedimientos acordados para proteger a la tortuga marina.

En un momento en el que urge reactivar la economía mediante el incremento de exportaciones por alrededor de 257 millones indivisos para México. Y este "castigo" en parte se debe a la política de austeridad promovida por el Presidente. En un programa de TV en El Financiero Bloomberg, Humberto Becerra, presidente de Canainpesca, confirmó que a la 4T se le hizo fácil desaparecer una unidad especial que tenía responsabilidad de capacitar y supervisar a la industria pesquera para evitar la captura indebida de las tortugas marinas.

Este gobierno sigue con su visión "valemadrina" que verdaderamente considera que no habrá consecuencias de no cumplir con tratados y acuerdos internacionales. Todavía está por verse qué sucederá con el sector energético ante los múltiples decretos, leyes y políticas erradas de la Secretaría de Energía y de la CFE que claramente agreden tratados comerciales empresas extranjeras en el país.

Y parecería que el presidente de México y su equipo no toman en serio la importancia política que le está dando el presidente Joe Biden al problema del cambio climático.

Durante el foro organizado desde la Casa Blanca sobre este tema, el Presidente demostró su desdén o ignorancia, haciendo apología al petróleo, mientras que pedía visas permanentes para las personas que participaron en el muy cuestionado programa Sembrando Vida.

Y parte de la estrategia de la administración del presidente Joe Biden será ignorar públicamente al Ejecutivo federal y su equipo y comunicarse directamente con los mexicanos.

También habría que esperar más mensajes y conversación con migrantes que literalmente están enviando remesas y apoyando a 7 millones de familias.

Joe Biden, como demócrata, tomará una posición mucho más injerencista en otros temas, incluyendo no permitir el debilitamiento de las democracias de sus vecinos.

La vicepresidenta Kamala Harris comentó: "Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", dijo en un tweet que perfectamente es un mensaje que eventualmente sería dirigido al presidente de México. Y seguramente será ella la que pronto cuestionará a los sistemáticos ataques que hace el presidente de México y sus huestes a la autoridad electoral, la independencia judicial y los medios de comunicación.

Cada día nos enteramos de nuevos planes del Ejecutivo federal. Tengo la seguridad de que sus colaboradores sí le advierten de riesgos, pero la certeza de que no escucha a nadie. Lo demás es lo de menos.

Siempre creo que ya no podrá hacer más daño, pero me equivoco a diario. Surgen nuevas y peligrosas ideas. Para ganar elecciones decidió desacreditar a las autoridades electorales, que dice son provocadoras e injustas, por castigar duramente a quienes no cumplen la ley. Total, ¿qué tanto es tantito? No le gusta que el Poder Judicial se oponga a la Ley de la Industria Eléctrica, y como seguramente ya se informó mejor, ahora dice que si la SCJN la declara inconstitucional, porque lo es, pedirá reforma constitucional, que no puede ser retroactiva. No tiene los votos. Pero el mensaje es claro a sus seguidores: los necesito para las mayorías en el Congreso.

Para justificar su intromisión en el proceso electoral dice informar sobre la democracia, pero lo que hace es amenazar y denostar a las autoridades electorales. Desde juicio político, que es inaplicable por sus causales, pero que implica fuerte confrontación, que la llama análisis. Como escribí ya, como no tiene claro si ganará la mayoría, busca descalificar el proceso para impugnar y crear conflicto postelectoral, su platillo favorito. El mensaje es de nuevo a sus seguidores: no me dejen solo con estos corruptos, vayan a votar.