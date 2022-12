Escasean los leales; ¿quién le es desleal al Gobernador?

La lealtad es un valor exageradamente escaso en la política, pero que prolifera solo en la boca de la mayoría de los políticos.



Dijo en estos días el presidente López Obrador que se lo dejó claro Peña Nieto: "Estoy siguiendo el ejemplo, mejor dicho, la recomendación de Peña, que me dijo: ‘Son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda’…Porque la lealtad personal, y más en política –siguió el Presidente- es una falacia. En política la llamada lealtad por lo general es abyección. Y también, aunque hay excepciones, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad”.



Si lo expresó es porque tal vez empezó a vivirlo ahora que ha entrado a la etapa final de su gobierno. Ese proceso de descubrir y sentir los efectos de los desleales y traidores irá creciendo conforme esté más cerca octubre de 2024.



¿Quiénes ya le están siendo desleales al Presidente? y ¿acá en Veracruz pasa o pasará lo mismo?



El gobernador Cuitláhuac García, que ha aguantado a varios integrantes de su gabinete, tal vez nunca lo exprese en público, pero -como ha sucedido con todos sus antecesores, también padecería la deslealtad… ¿o es que todos son muy leales?



Dante Delgado fue el más leal y servicial colaborador de Fernando Gutiérrez Barrios cuando éste fue gobernador y el alvaradeño era su secretario de Gobierno.



Una vez que don Fernando se fue a despachar a Bucareli y Dante quedó como gobernador sustituto, se enojaba hasta porque FGB viniera a darse sus vueltas a Veracruz en busca del apapacho que no tenía del presidente Salinas.



Vaya, ni siquiera tuvo la cortesía de sobrellevar un tiempo a quien don Fernando le puso como secretario de Gobierno, a Alfredo Algarín Vega, un político muy decente. Lo ninguneó y maltrató para que se fuera rápido.



De los actuales colaboradores del Gobernador ya se verá en qué lugar se ubican con el correr de los meses, al buscar puestos de elección popular o tratar de saltar a la siguiente administración y empiecen a tener dificultades para lograrlo.



Patrocinio, Cazarín, Zenyazen, los de Sedema y Salud, la Contralora y demás se mostrarán a plenitud, y no tan solo porque podrían algunos irse por la vía libre a los brazos políticos de otro u otra, sino porque salgan a relucir pruebas de corrupción.



Veremos quiénes pasarán la prueba de la lealtad y quiénes no.



Mientras tanto recuerdo lo que dice un político veracruzano con alrededor de medio siglo en esta actividad, la mayoría de los cuales ha estado en las grandes ligas estatales:



Quien te llega a decir "le soy leal señor", ese es será de los más desleales.



Lo que ha estado trabajando desde hace meses un importante grupo de políticos veracruzanos se vio reflejado en la reunión anual de Vía Veracruzana.



No es cualquier cosa ver juntos a José Yunes, Amadeo Flores, Héctor Yunes, Reynaldo Escobar (muy saludado), Américo Zúñiga, Sergio Gil Rullán y muchos otros representante de organizaciones de la sociedad y líderes sociales. Sí pueden dejar a un lado diferencias y acercarse por lo importante.