Escenario de mayor tragedia

Si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuviera un verdadero interés en que se cumplan las medidas que decretó para reducir los contagios y muertes por coronavirus en el estado, tendría que enviar a gente de su confianza a supervisar, o hacerlo directamente, para confirmar que éstas se aplican correctamente en todos municipios.

La realidad es distinta a los informes que debe recibir el jefe del Ejecutivo estatal, es decir, sí están realizándose esos operativos para contener el flujo vehicular hacia centros de aglomeración de personas, zonas céntricas y mercados principalmente, pero son medidas inoperantes o insuficientes, en el mejor de los casos, si no existe una acción de vigilancia que la acompañe para hacer cumplir con la gente y los locatarios y clientes las reglas sanitarias de uso de cubre-bocas y utilización de gel para desinfectar manos en todos los negocios. ¿Sirve impedir el paso de automóviles a esas zonas sin cuidar la sana distancia ni el uso de mascarillas por parte de las personas? Evidentemente no, y esta realidad la conocen las propias autoridades de Tránsito, Protección Civil y Salud, quienes dirigen esos actos que sólo son aparatosos y mediáticos, pero de ninguna manera frenan el peligroso aumento de la enfermedad que ya alcanzó un nivel incontrolable, con familias completas que no pueden ser atendidas en los hospitales públicos debido a su saturación, e incluso, empiezan a escasear los tanques de oxígeno en los establecimientos que lo proveen, precisamente por la sobre demanda. Hay una situación de crisis, y no se observa una estrategia efectiva de lo que debe hacerse para contener esa escalada de contagios de Covid, causado principalmente por la inconsciencia e irresponsabilidad de personas que no acatan las disposiciones sanitarias y se niegan a vacunarse. Peor aún, en las urbes más importantes de la entidad, las autoridades municipales tampoco están apoyando estas acciones con reglas estrictas en infinidad de negocios, bajo el argumento de que deben seguir abiertas las actividades económicas. Los antros, caso del puerto de Veracruz, siguen abiertos como si la pandemia no existiera, y lo mismo en algunos otros negocios, no todos afortunadamente, de restaurantes, minisúpers y tiendas en las colonias; en el transporte público no alcanzan los elementos de Tránsito para vigilar a choferes de autobuses y taxis, cuyos dueños y trabajadores tienen interés de obtener ingresos, que en hacer caso de respetar el limite de cupo y exigir a los pasajeros la utilización de mascarillas. No hay cumplimiento de esas medidas sanitarias, y si todo sigue igual, el escenario es de tragedia. No hay un solo día que en la redes sociales, facebook, twitter o whatsapp, puedan leerse verdaderos gritos de desesperación, pésames, esquelas o menciones de personas que enfermaron o mueren por causa de este virus, y solamente cuando ocurre un caso en la familia o en el entorno de amigos y conocidos, es cuando se toma verdadera conciencia de la necesidad de asumir esa responsabilidad que todos deberían tener.

opedro2006@gmail.com