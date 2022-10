Escenarios de los niños y las niñas

“La llegada de la infancia al campo de trabajo de los historiadores e historiadoras de la educación ha supuesto una renovación historiográfica. Ha abierto nuevas perspectivas de estudio, pero también ha hecho mirar la educación de otra manera. Ha enseñado a pensar que detrás de los pupitres había niños y niñas sometidos a una “terapia” ortopédica; que el curriculum no era sólo una expresión de la política educativa, sino una preocupación por imponer una determinada manera de conocer el mundo”, plantea Paulí Dávila en La infancia en la historia: espacios y representaciones (I).

El estudio de la infancia se presenta, como mínimo, desde una doble perspectiva. Por una parte, la realidad de los niños y las niñas en los espacios vitales. Se dice espacios, no como contrapuesto al tiempo histórico, sino como posibilidad de analizar la realidad de una manera cualitativa, observando los comportamientos sociales, las relaciones inmediatas entre los agentes educativos, etc. Dávila, investigador de la Universidad del País Vasco, expone: “En definitiva, todo fenómeno social y educativo se produce en un tiempo, pero también en un espacio, que muchas veces determina la acción de los sujetos implicados. Por otra parte, no existe un objeto tan caleidoscópico como la infancia en sus imágenes y representaciones: la querida infancia propia, la infancia que arrastramos, la que nunca muere, la que es objeto de psicoanálisis, la que imaginamos, la del recuerdo y el olvido, la infancia de los otros, la infancia sin infancia”.

Nunca hasta ahora se ha percibido la vulnerabilidad en la que viven millones de niños en el mundo. Esta amalgama de realidades y de discursos, lejos de enriquecer nuestra aproximación a nuestro objeto de estudio, a veces la dificulta, la conduce a senderos intransitables, reclamando cada vez más un renovado planteamiento teórico.

Desde el campo educativo, esto quiere decir que de la concepción de educación y de la calidad de los procesos, que a propósito de ella se desarrollen, depende en buena medida que los niños y las niñas se reconozcan en su potencia y desplieguen desde temprana edad las capacidades y agenciamientos necesarios para participar en la identificación y resolución de las situaciones que vulneran sus derechos, en función de una vida digna; o que por el contrario, se abandonen en ellas permitiendo que su imagen se borre y su vida se aquiete en el umbral de la impotencia y la incapacidad.

Desde esta perspectiva, el asunto no radica en que las niñas y los niños sean vulnerables porque todos los seres humanos lo somos, eso hace parte de nuestra esencia. En unos esta condición se hace más perturbadora por las precarias condiciones de los espacios sociales donde se desenvuelven: económicas, en otros por el maltrato, el abandono, la inequidad, las violencias, la incomprensión, el desamor e incluso por la sobreprotección que les impide ser y crecer.

Cómo instaurar y fortalecer el cuidado, camino a relaciones éticas edificantes que saquen del anonimato, el miedo, la precariedad y el silencio a tantos niños y niñas de nuestra querida América?, se pregunta Ofelia Roldán.

Es necesario estudiar e investigar más sobre la infancia y el discurso pedagógico. Abordar la mayoría de las cuestiones relacionadas con el ámbito escolar, tanto en sus relaciones y actividades internas, como las externas.

Se han utilizado expresiones más acordes con la realidad de la niñez en estas situaciones, no por ser políticamente correctas, sino por recoger en estas expresiones realidades que se acercan más a las relaciones que se establecen entre estos niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad en aquellos espacios sociales donde ellos se desarrollan.