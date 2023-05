¿Escuela comunitaria en México?

Gilberto Guevara Niebla expresa que “lamentablemente, la educación ha tenido desde los años 40 del siglo pasado una organización, no democrática, sino autoritaria, centralizada, burocrática y corporativa que se creó bajo el modelo de dominación priista y que ahora el gobierno de López Obrador y sus intelectuales de la SEP utilizan para imponer a la sociedad —sin debate previo— una reforma educativa aberrante que sólo puede tener efectos deleznables”.



Guevara Niebla es profesor, escritor y periodista mexicano. Experto en educación; su trabajo de investigación y reflexión sobre los problemas educativos de México ha tenido amplio impacto en la sociedad, en las escuelas y en la esfera pública.



Además, ha sido colaborador de periódicos y revistas nacionales, entre los cuales se encuentran La Crónica, El Nacional, La Jornada, Uno más uno, El Universal, Nexos, Proceso, Educación 2001, Campus-Milenio, etc. Entre 1974 y 1984 fue profesor de tiempo completo de la UAM-Xochimilco. Desde 1992 hasta 2013, con interrupciones, fue profesor de la UNAM, principalmente en el Colegio de Pedagogía. Fue director de la revista mensual de educación "Educación 2001" entre 1976 y 2013. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2013 a 2018” y subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública en 1992-1993 y 2018-2019.



En “Educación Populista” Guevara Niebla reflexiona y comenta respecto a una reforma educativa: ésta debe iniciarse con una consulta nacional a la sociedad, a los maestros y a los padres de familia. Así lo dispone la ley. Pero esa consulta no se ha realizado --aunque los funcionarios de la SEP dicen que ya tuvo lugar porque el proyecto se presentó públicamente, sin información previa, en una serie de asambleas de maestros y autoridades realizadas con celeridad inusitada durante el primer semestre de 2022. Con este pobre expediente no se puede afirmar que ha tenido lugar una consulta a la nación. Nunca en la centenaria historia de la SEP se ocultó tanto un proyecto educativo como ahora ocurre. El secretismo, el espíritu conspirativo, la restricción de la discusión han sido notables en estos dos años. Los materiales de la reforma no han circulado abiertamente, etc. Se puede decir, categóricamente, que ni los docentes ni los padres de familia conocen en profundidad la reforma que se está imponiendo al país.



Las naciones, dice Benedict Anderson, no son entidades naturales sino “comunidades imaginadas”, por eso es delirante que se pretenda definir a México —como lo hace la SEP— en términos raciales. “México no es una nación de criollos, de mestizos o de indios; no, México es históricamente el resultado de la mezcla confusa de todos esos grupos étnicos que, en un momento dado, decidieron constituirse en nación independiente. Pero la SEP insiste en fragmentarnos al inventar “mexicanidades” diferenciadas y en organizar la educación en torno a las “comunidades” excluyendo toda referencia a la nación. Como consecuencia, en los documentos oficiales están ausentes las instituciones nacionales que nos unen, como el Estado, y los intereses que nos cohesionan, como la economía nacional”.



Cuando la SEP habla de “democracia”, por ejemplo, dice el maestro Guevara Niebla, no se refiere a la forma de gobierno nacional con soporte institucional, se refiere a la práctica, común en los grupos pequeños, de tomar decisiones con la participación de todos sus miembros. Cuando habla de formar a un “ciudadano crítico” no piensa en preparar a las nuevas generaciones para el ejercicio lúcido del gobierno nacional sino en preparar a niños y jóvenes para que, una vez adultos, “luchen contra los opresores”.



La premisa de este discurso desorientado es perversa. Ellos (los técnicos que redactaron los planes de estudio de la SEP) conciben a la sociedad, repito, no como una nación unida, cohesionada y soberana, sino como un escenario polarizado donde se enfrentan grupos antagónicos: por un lado, los opresores (neoliberales, élites conservadoras) y, por otro lado, los oprimidos (pobres, excluidos, indígenas, mujeres, personas con discapacidades, afromexicanos, etc.).



“No hay nada más valioso que la educación; ella es el corazón, el motor, de nuestro desarrollo como nación, pero, por encima de todo, ella es la actividad que responde a la esperanza de millones de padres de familia que ven en ella una oportunidad de vida mejor para sus vástagos. Esa esperanza se verá eclipsada por la nueva reforma. El nuevo proyecto educativo es, en realidad, una formulación política, doctrinaria y confusa que desprecia conceptos y valores que han sido fundamento de nuestra cultura como son la nación, el estado, la libertad, la democracia, el respeto a la ley, las instituciones, la ciudadanía, etc. y que pretende inculcar en la mente de niños y jóvenes nociones marxistas rudimentarias y sectarias (revolución, lucha de clases o pugna opresores vs oprimidos) para hacer de ellos unos “agentes de transformación social”.



El análisis de Guevara Niebla en “La ruina de México” editado por La Crónica dice: que en el nuevo proyecto educativo de la SEP la escuela pierde su papel de espacio educativo por excelencia. El conocimiento escolar sufrirá una degradación al colocarlo en la misma posición jerárquica que el “conocimiento” que utilizan los habitantes de la comunidad en su vida cotidiana; las expresiones defectuosas del habla popular, por ejemplo, adquieren la misma legitimidad que las expresiones correctas. Se legitima así que los estudiantes aprendan palabras como “wuey”, “nel”, “jale”, etc. como la lengua normal. Los elementos de la cultura popular, creencias, mitos, supersticiones, prejuicios, etc. adquieren carta de legitimidad en la educación y, por tanto, se diluye cualquier aspiración a la perfección y a la excelencia.



Dado que en las comunidades o barrios predominan las creencias religiosas lo que veremos es que la religión volverá a entrar a la escuela por la puerta falsa que crea esta modalidad exótica de educación comunitaria.



Al mismo tiempo, el proyecto no oculta su desprecio por el conocimiento científico, por las ciencias duras —matemáticas, física—, por la tecnología digital moderna, etc. Se trata, evidentemente, de un proyecto conservador y regresivo. De hecho, el proyecto SEP rechaza explícitamente la cultura universal u occidental a la que acusan de “abstracta” y “carente de significación” para la vida concreta de los hombres. Dicho en otras palabras, la base de la educación será exclusivamente una cultura de lo concreto, es decir, conocimientos y valores que se utilizan en la vida práctica, concluye el investigador Gilberto Guevara Niebla.



¿Qué se puede hacer al respecto? porque la autoridad educativa lo impondrá en agosto de este año.