Cuánto de lo que somos, cuánto de lo que decimos, cuánto de lo que interpretamos, de lo que soñamos y queremos, de lo que nos duele y anhelamos viene de la mirada de un infante asustado. De ese infante que fuimos. Ese al que reprendieron de más cuando tiró un jarrón con la pelota, ese que se perdió en la tienda departamental y vivió la angustia de sentirse solo, ese al que no fueron a buscar a la salida del colegio, al que relegaron por la llegada de hermanos, el que tuvo que hacerse adulto para ayudar en casa, ese que fue objeto de abuso sexual, de maltrato, de acoso escolar.



Cuánto de lo que somos ahora viene de allá atrás, de la covacha oscura de nuestra memoria en donde fuimos echando todo aquello que nos dolió.



Cuánto de lo que somos se explica por aquella cicatriz invisible que aún late en nuestra piel, por ese dolor del miembro fantasma que nos levanta por las noches.



Cuánto de nuestros desaciertos, de nuestra aparente incapacidad para amar, para confiar, para entregarnos, viene de ese infante que supo de la pérdida y nadie le enseñó cómo gestionar lo que sentía.



Seguimos siendo ese infante indefenso cuando anhelamos que nos miren y también cuando herimos para protegernos de un desencanto que aún no ha llegado. Seguimos siendo un infante irreflexivo que cuando se decide a abrirse, todo aquello que conforma su bagaje emocional lo hace confiarse a un otro que cumple todas las atribuciones de aquel primer sujeto autor de la herida que arrastra.



¿Cuántas veces aún abriremos la misma puerta, tropezaremos la misma piedra y nos adentraremos en el mismo marasmo angustioso, oscuro y a la vez apetitoso para nuestra psique?



Si fuésemos conscientes de que en el fondo somos ese infante herido y de que el otro también lo es, ¿podríamos acaso tratarnos con ternura?, ¿podríamos relacionarnos de otras formas más seguras?



Subrayo categóricamente que esas heridas de nuestro pasado no justifican el daño que hacemos, que hemos hecho, conscientes o no. Conocer cuál es la raíz sobre la cual nos hemos ido construyendo debería servirnos para explicarnos a nosotros mismos, para descubrir el truco en el sombrero del mago, para cacharnos cuando escondemos bajo el tapete el polvo emocional que no hemos querido barrer; conocernos nos debe servir para saber por qué somos como somos, por qué sentimos como sentimos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos cuesta tanto trabajo levantar anclas y dejar ese puerto desvencijado que creemos seguro.



Trabajar en poner en orden la covacha de nuestra memoria es un poco mirar a ese infante que fuimos, entenderle y tal vez liberarlo para que nos permita también ser más libres a nosotros, más plenos, más capaces de arriesgarnos a construir otro tipo de relaciones, más seguros de aceptar el amor que nos dan y que creemos no merecer; conocernos para ser también menos severos con nosotros mismos, menos tristes.



Conocernos para ir por aquel infante que sigue esperando en la puerta del colegio, a donde nadie ha llegado nunca por él, y decirle fuerte y claro:…



