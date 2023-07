Espiritualidad, un estilo de vida

Es evidente que la humanidad, a lo largo de la época moderna y en la historia, ha descubierto una enorme cantidad de recursos para mejorar su espiritualidad, la cual, hoy, se ha convertido en un tema de moda. En algunos casos se aplica a realidades diversas, y está cargado de significaciones variadas, por lo que, para mí, la espiritualidad es aquella que está promovida por el Espíritu Divino.

La espiritualidad abarca toda la vida; esta consideración tiene hoy un particular significado para todos nosotros. El fracaso de vivir al margen de Dios, o como si Dios no existiera, me mueve el interés sobre este tema; Dios no es una persona abstracta, una doctrina sin sentido o alguien siempre dispuesto a mis caprichos.

El encuentro con Dios nos lleva a descubrir en nuestro interior lo que quiere y busca de nosotros; el alma reconoce la presencia y, por lo tanto, la obedece en su corazón, entonces, desde ahí se actúa. La espiritualidad se traduce en vida, entra en la dimensión de cambiar el propio modo de vivir y de pensar. El cambio de mentalidad es parte esencial de la forma en la cual se vive la espiritualidad; es necesario considerar que en las condiciones comunes de vida se ha de vivir con dignidad, afrontando los retos que se nos presentan; por ejemplo, de forma particular en la familia y entre las tareas múltiples como la educación de los hijos. Estos son ámbitos privilegiados en los cuales la persona puede mostrar su capacidad para llevar con sentido su espiritualidad, e ir descubriendo y redescubriendo la vida plena, sus implicaciones, así como el hecho de poseer una buena actitud y compromiso.

Para desarrollar una profunda espiritualidad que incida de manera significativa en el campo social se requiere tener consciencia de las realidades que se viven y, así, poder favorecer un auténtico cambio de mentalidad. Que cada uno se examine y se pregunte ¿cómo estoy viviendo mi vida? Para saber qué estoy haciendo, cómo lo realizo y con qué fin; sin embargo, es fácil enfatizar los errores, las injusticias y proferir denuncias. Creo que estas palabras no tienen peso real en cada uno si no van acompañadas de una toma de consciencia más viva en la propia responsabilidad.

La espiritualidad también tiene que decirte que Dios está obrando con nosotros en el mundo y en los ámbitos en donde nos desenvolvemos; de este modo, en las diversas circunstancias y situaciones, cada uno debe situarse en un sentido de responsabilidad, con el fin de ser portadores de paz y de bien.

Soy consciente de que vamos en camino para lograr algún avance. Las dificultades no deben desanimarnos, deben llevarnos a ser más congruentes con nuestra espiritualidad; la importancia de encontrarse continuamente con Dios es fundamental, ya que por medio de Él podemos adquirir y ampliar el conocimiento, independiente del punto de vista propio sobre de las situaciones de la vida cotidiana. Por medio de la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero hay otro conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas, por ello también es importante la fe.

La espiritualidad es un estilo que abarca toda la vida.

ruan-62@hotmail.com