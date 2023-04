Veracruz y México requieren de gobiernos que aprecien y defiendan el estado de derecho pues es la primera condición para que una sociedad viva en paz y armonía. Si no hay respeto a las leyes, reglamentos y normas es imposible establecer una familia, un negocio o una empresa productiva.



Actualmente en Veracruz y todo México se esta extendiendo la idea de que las instituciones que hemos construido los mexicanos a lo largo de muchos años son un estorbo para el progreso de todos y que es más importante “el pueblo” y el gobernante que interpreta sus “verdaderos” deseos.



Sin embargo, esas instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso Información y Protección de Datos Personales, por citar ejemplos relevantes, son el resultado de las aspiraciones reales de generaciones de mexicanos que a través de sus representantes han legislado leyes que permiten que los ciudadanos comunes tengan acceso a la justicia, procesos electorales libres e información de las actividades y gastos del gobierno.



Si analizamos la inseguridad que actualmente vive Veracruz y todo México, el Estado está obligado a incrementar su capacidad para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas y para ello debe sujetarse a la Constitución y a las normas vigentes. Si algún reglamento, ley o disposición puede mejorarse se debe hacer también por los cauces legales y no imponiendo “el criterio” del gobernante.



Uno de los principales problemas que hoy existen en México, es que el gobernador de Veracruz al igual que el presidente de México creen saber todo y no están dispuestos a dialogar con otros ciudadanos que tienen ideas diferentes. Es como si en una familia, el papá impusiera su autoridad sin tomar en cuenta a su esposa e hijos mayores de edad.



En una democracia, con mayor razón, se escucha a todos, se dialoga y se consensúa. Un gobierno que no respeta el Estado de derecho y que es propenso a imponer de manera autoritaria sus ideas es muy fácil que derive en una dictadura. Las leyes y las instituciones en México tienen como objetivo principal la defensa y protección de los derechos humanos y en segundo término organizar al gobierno y no al revés.



Respetar e impulsar el Estado de derecho y las instituciones que emanan de él es urgente en el estado de Veracruz y en todo México para que de esa manera todos vivan mejor, con seguridad y se recupere la confianza de los inversionistas que generan empleos. El estado de derecho es la piedra angular del progreso de un país y la alianza que se forme para salvar a México en el 2024 debe tomar en serio esta aspiración histórica de los mexicanos.





