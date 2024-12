Estado de Veracruz

Habituados en grande medida a tener gobernadores hombres, los que nos quedamos con tal idea hoy nos percatamos que la mujer mexicana ha incursionado en la política con firmeza y prestancia al servicio de las causas y los intereses nacionales.

El día de hoy llega doña Rocío Nahle García, y el don como la doña es un prefijo de solemnidad, reconocimiento, señalando la enorme responsabilidad que ocupará al gobierno entrante, ya que la dinámica interna y externa que afrontamos como país y connacionales estará girando alrededor de la coordinación de dos damas, dos mujeres a las que en mi parecer no hay que dejarlas con todo el paquete de la acción dinámica de lo que en el partido oficial se llama transformación. Hoy estará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abanderando el arranque de Rocío Nahle García como Gobernadora constitucional en funciones para los próximos 6 años de nuestras vidas y destino común.

Destaca la presencia de un Xalapeño ejemplar, me refiero a Ricardo Ahued Bardahuil, ex presidente municipal de esta capital Xalapa, ya en su tercer informe de gobierno se despidió del encargo, subrayo varios puntos esenciales, entre ellos la oprobiosa deuda municipal con bancos roba ilusiones, llegando a pagar más del 97% por ciento del total adeudado tan sólo en intereses, en pocas palabras a nuestra ciudad se la estaba tragando la deuda por manejos varios y cláusulas abusivas de aquellas que ciertos banqueros usan para vivir como la alta clase de holgazanes que son algunos, tampoco voy a generalizar.

El año entrante 2025 será un ciclo lleno de retos para todos en lo general, muchos países tienen un miedo desmedido a Donald Trump, que justificado o no también se encuentra en un bache, por no decir un enorme cráter existencial de la Unión Americana tanto hacia dentro, como al exterior del país yanqui. Las guerras abiertas en doble frente, en Ucrania y Oriente medio, así como la enorme demanda de crédito interno para proyectos de desarrollo y amplificación de la economía yanqui denotan cierta desesperación y hartazgo por las formas parasitarias de obtener el dinero fácil. Ya que como primera opción utilizaron a China como el gran país maquilador y abaratador de productos diversos, posteriormente a otros satélites orientales, donde Japón perdió su importancia y relevancia como productor y abastecedor de América del norte. Pero ¿por qué digo esto? Lo afirmo ya que es el ejemplo vivo de cómo han ido perdiendo poder y capital estratégico los gringos, han querido limitar a Rusia, China, y economías simpatizantes de lo que hoy se considera un nuevo orden, sin embargo, la receta para detenerlos no y no existe.

Todo lo anterior involucra a México, y a nosotros en calidad de ciudadanos dependientes de la paridad peso-dólar, de otros llamados por el petrodólar, por acuerdos pactados desde tiempos de Richard Nixon, James Carter, Ronald Reagan, los Bush, y varios gobernantes más. Aquí entra el cerrar filas hacia dentro de México, con la presidenta Sheibaum, con la gobernadora Rocío Nahle, e incluso llamar al resto de partidos políticos a que apoyen y no rompan la armonía que podamos lograr dentro de una era que se construya mayormente prometedora y revolucionaria.

Veracruz esta entre los cinco estados más poderosos y representativos de nuestro progreso, productividad, pero al mismo tiempo también de los retos por venir en el sentido de buscar justicia para la sociedad, entendimiento con los protagonistas mundiales, y concertar con nosotros mismos en lo general. En donde hombres y mujeres sepamos el valor de la unidad nacional, y de no discriminar a nadie por pretextos políticos, religiosos, de raza, u otros aspectos que degradan la dignidad y los derechos humanos. Enhorabuena por la gobernadora Rocío Nahle García, por Ricardo Ahued, y todo el demás equipo que habrá de sumarse sobre la marcha para el engrandecimiento de todo el Estado de Veracruz.