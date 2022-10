Este es el momento

Históricamente, todas las revoluciones de la humanidad en distintos lugares y momentos han sido el contexto adecuado para buscar causas específicas, como derechos, libertades y motivos socialmente lícitos y morales justificados, que concluyan ese movimiento reflexivo en un avance en las condiciones de cada generación completa o puedan, como lo es nuestro caso, comenzar a cimentar la existencia de un nuevo régimen y con ello la esperanza de un mejor país.

En este sentido, la Cuarta Transformación no ha sido la excepción de una lucha profunda, esencialmente por la transformación de la vida pública, ante una circunstancia límite que vivía nuestro México de desigualdad, impunidad, corrupción y violencia, un régimen decadente, este ha sido un escenario que ha permitido también reivindicar causas muy justas, pero que les había costado mucho obtener logros evidentes, o sea, ver avance y resultados en un término social, por citar algunos ejemplos, los pueblos originarios, el movimiento LGBTQ+, los migrantes, la comunidad afrodescendiente y una muy especial, que es mi deseo, querido lector, detenerme un poco, que es la pendiente deuda social e histórica con las mujeres, su movimiento, motivos y razones.

La necesidad no solo de dignificarla y buscar igualdad, lo cual sería un concepto muy limitado de acuerdo a las circunstancias de lucha y de vida que han tenido nuestras mujeres en las últimas décadas, y si me lo permite en los últimos siglos, desde la obtención del derecho al voto, apenas a mediados del siglo pasado, hasta el éxito de elegir en la década de los 70 en nuestro país, a la primera mujer senadora y después gobernadora de nuestro país, sin dejar a un lado sus luchas tan específicas y particulares, como líderes políticos y sociales que han abonado a un tema tan importante, que hoy día se ha llegado a concluir que no es la igualdad en su término más abstracto, lo que le viene bien para generar una mejor condición para la mujer, es más bien el empoderamiento y la participación activa en la vida pública, lo que ha permitido avances sustanciales en nuestro país y estado, que permitan comenzar a saldar una deuda con ellas y al mismo tiempo, producir una sociedad más equitativa, más libre, en la cual invariablemente se tienen mejores condiciones de vida.

Hoy resulta ofensiva la pregunta de que si nuestro país puede ser gobernado por una mujer. Casi erradicada la cuestión y la respuesta, no solo nuestro país, nuestro estado y municipios, perfectamente han sido y tenido muestras de los altos niveles de éxito en la política y en el servicio público de mujeres, su sentido maternal de protección, su sentir natural de ayudar las convierte en gobernantes de alta eficiencia y eficacia. A esta lucha se le presenta una circunstancia muy especial, este es el momento de contar no solo con una presidenta de México, sino con la mayor cantidad de gobernadoras y presidentas municipales, existe en estos momentos la circunstancia creada por la Cuarta Transformación para poder acceder al servicio, al encontrarse políticamente el Movimiento de Regeneración Nacional en su punto cúspide de potencia política y como un fenómeno social que ha reivindicado muchas causas en la lucha, pero también en la práctica, donde existen perfiles natos para el 2024. Este es el momento de ellas y de un país completo, no es el momento de regatearles nada ni pensar en atavismos. Lograrlo sería también seguir cimentando una lucha continua y constante que le viene muy bien a todos.