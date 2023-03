EU, que se acostumbren a respetarnos

Por su posición geoestratégica al compartir la frontera norte y por la gran aportación que nuestro país ha hecho con mano de obra para su desarrollo, se genera una importante fuente de remesas que ha permitido la bonanza a miles de familias de diversas entidades. La relación de México y Estados Unidos ha sido siempre benéfica para ambos países; no han faltado los jaloneos ni tampoco el entreguismo de algunos mandatarios de nuestra nación.



Por eso llama la atención la posición firme, seria, decidida, responsable, del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el interés de un grupo de republicanos norteamericanos que propusieron literalmente “invadir” a nuestro país, para contener los cárteles de la droga. “Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión, ¡qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes! A México se le respeta”, dijo firme el jefe de las instituciones del país.



¿Cuándo, en los tiempos recientes, los mexicanos habíamos tenido un presidente de este tamaño? Andrés Manuel López Obrador sabe que lo más importante de un país es su gente —y a ella sirve con entrega, con dedicación, las 24 horas del día— y que lo segundo es la soberanía y que por ella tiene que mantenerse firme, decidido, sin dar su brazo a torcer. “Se tienen que ir acostumbrando a respetarnos. Es muy importante la cooperación, pero sin subordinación”, le dijo este lunes al reportero Octavio Valdés, de Univisión 34 Los Ángeles. Además, conocedor de los intereses de los medios norteamericanos, López Obrador expuso con natural solvencia las posturas de demócratas y republicanos y sus intereses en los medios de comunicación de ese país.



—¿Es seguro viajar a México?, lanzó el reportero, refiriéndose a las alertas de viajes emitidas por Estados Unidos, pidiendo a sus ciudadanos tener cuidado ante una presunta ola de violencia en el país. E igual, de manera firme y contundente, el presidente contestó: “Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses, y lo saben desde luego, nuestros paisanos que están allá. Tan es así de que usted dice que las alertas del gobierno hablan de que sólo se puede viajar a Campeche y Yucatán. Si fuese así no estaría llegando tanto estadounidense a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México”, respondió.



Sobre este tema, también llamó la atención el respaldo que recibió de las y los gobernadores, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En un desplegado indicaron: “Condenamos enérgicamente y rechazamos la propuesta presentada por legisladores y líderes republicanos para legitimar una intervención militar de los Estados Unidos en México”. Por principio, rechazamos cualquier declaración o acción que atente contra nuestra soberanía. Consideramos que es fundamental entender el problema en toda su complejidad y que debe reconocerse que el poder de las organizaciones criminales se basa en el abastecimiento masivo de armas de alto poder provenientes de los Estados Unidos”, aseguraron.



@YairAdemar