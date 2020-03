Europa en rojo, México relajado

El coronavirus o Covid-19 surgido en China no es una enfermedad en extremo mortífera.

De hecho, la tasa de muerte de los infectados es baja, respecto a otros virus, pero sí puede serlo cuando falla la prevención o, en especia, si no se detecta a tiempo y avanza, cuando ya resulta imposible revertirla.

Eso pasó en Corea del Sur y en Italia, este último acaba de decidir una medida radical: poner en cuarentena a todo el país de 60 millones de personas. Lo hizo por la alarmante multiplicación de casos, ya no solamente en la zona de Normandía que está poblada por 16 millones de personas, sino en toda la península.

Las autoridades decretaron que se queden en casa y salir hasta el próximo 3 de abril, si no hubiera una nueva restricción, como única manera de enfrentar la actual crisis; en la calle sólo podrán ir por necesidad de trabajo o salud, y quien no respete esa orden será sancionado. Además, el gobierno de ese país prohibió eventos masivos, por ejemplo, el futbol, que aunque no suspenderá sus juegos, los partidos se realizarán en estadios cerrados, y misas y funerales públicos también se encuentran suspendidos.

Tienen registro de alrededor de 8 mil personas con coronavirus, y hasta el momento 463 muertos por esta causa. España, a su vez, anticipó que anunciará en breve las medidas que tomará respecto a esta emergencia mundial, debido a que se multiplican los casos de infectados. El problema de los contagios no es tanto el tratamiento por neumonía que debe darse a cada paciente, sino de la capacidad hospitalaria y de personal médico que deberán desplegar los gobiernos para atender un problema de enormes proporciones, como podrían presentarse, en cuyo caso se multiplicarían las muertes. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a todos los países asumir medidas preventivas y prepararse para este inevitable mal, lo que irresponsablemente no se quiere entender con la seriedad que amerita.

El gobierno de México hasta hace pocos días comenzó a instalar módulos de revisión en puertos y aeropuertos, y aunque solamente se tienen seis casos comprobados de coronavirus, tomarse a la ligera esta epidemia puede ser muy costoso por el peligro de poder extenderse los contagios, considerando las graves deficiencias que se han puesto en evidencia últimamente en el sistema nacional de salud, sobre todo por falta de medicamentos.

Más inquietante es que en los estados también exista ese mismo relajamiento, donde ni siquiera hay suficiente difusión de medidas preventivas que deberían estarse dando en escuelas, iglesias, oficinas de gobierno que dan servicio al público o coordinar acciones con cámaras que agrupan a comercios. En fin, las autoridades no temen a esta emergencia y permanecen bastante relajadas, como queriendo decir que “no pasa nada”. Inquieta esa actitud.

AMPLIA SEGURIDAD PARA CUMBRE TAJÍN

Gratifica la decisión del Gobierno del Estado y apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad de los asistentes a una festividad de la importancia de Cumbre Tajín.

Se desplegarán a casi 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Ejército y Guardia Nacional para resguardar a por lo menos seis mil asistentes a las actividades que se desarrollarán durante los días que dura la Cumbre, del 13 al 21 de este mes, según se acordó en la última Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

Eso abona a la tranquilidad de las personas que tienen interés de acudir a este festival cultural y artístico y que deja enormes beneficios económicos a la zona de Papantla y Poza Rica. Debe decirse que se hizo lo mismo en la pasada fiesta del Carnaval de Veracruz, con mucha vigilancia, lo que permitió que no se presentaran hechos lamentables. Enhorabuena.

Correo:

opedro2006@gmail.com