Evaluación educativa

El ser humano, señala Marhx Bracho (2014), es evaluador por naturaleza porque es una acción inherente a él. Y esa capacidad cognitiva que deviene del sentido emocional es lo que nos ha posibilitado sobrevivir como especie, al poder establecer juicios de valor sobre tal o cual situación. “Evaluar implica no solo mirar y apreciar desde lo exterior, lo aprendido y el nivel de su consolidación. No, la evaluación está concebida como aprendizaje (¡y he aquí lo fundamental!) radica en adquirir plena conciencia, para como personas que aprendemos, observamos desde nosotros mismos, conocer y valorar el tejido relacional de nuestro propio aprendizaje que será sustento para aprender de lo aprendido, y establecer el rumbo de un aprendizaje inmerso en el permanente desarrollo de nuestras habilidades intelectuales, operativas y perceptivas”.

La evaluación como aprendizaje permite repensar el hacer educativo y resignificarlo humana y socialmente, de ahí que sea un proceso integral que coadyuva a identificar el avance de la consolidación del conocimiento y el sentido prospectivo del aprender. Al encaminar la evaluación como aprendizaje hacia la calidad educativa -práctica que coadyuvará a orientar la certificación y acreditación de todos los procesos y agentes involucrados-, se constituye en medio para acercarse y reconocer el proceso de consolidación de lo aprendido, los aspectos que requieren de atención y analizar el error para aprender del mismo.

¿A qué vienen estas reflexiones sobre la evaluación? Ahora, el Plan de Estudios y Programas de la Nueva Escuela Mexicana están organizados en siete ejes articuladores: Inclusión; Pensamiento Crítico; Interculturalidad Crítica; Igualdad de Género; Vida Saludable; Apropiación de las Culturas a través de la Lectura y Escritura y Artes y Experiencias Estéticas. Además, se incluyeron cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética; Naturaleza y Sociedades; Y lo Humano y Comunitario que dará sustento a la educación preescolar, primaria y secundaria. Todo ello en el nuevo Acuerdo de Evaluación 10/9/23 – hay comentarios que no es nuevo, retomaron el de 2019- que se dio a conocer a fines de septiembre. Acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los alumnos de educación básica.

¿Qué se espera con esta “decisión pedagógica”? De acuerdo con la SEP, “la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo, dentro de la relación pedagógica que se establece en el diálogo entre profesor-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes en el aula, la escuela y la comunidad entendidos estos últimos, como espacios de interdependencia e interrelaciones”.

Eduardo Backhoff Escudero señala que -ahora- la evaluación del aprendizaje para la acreditación tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones con el fin de decidir sobre la promoción de los alumnos al siguiente grado. La evaluación para preescolar debe basarse en observaciones y sugerencias, sin utilizar una escala numérica. En primaria y secundaria se utiliza una escala numérica del 5 al 10 (donde 5 es reprobatorio); de manera integral para primaria y por asignaturas para secundaria. Para cada uno de los campos formativos y disciplinas habrá tres evaluaciones parciales y una final. La asistencia a clases no es un criterio para la acreditación. Los alumnos de preescolar y de primero de primaria serán promovidos con solo haber cursado el grado escolar. Los alumnos de 2º a 6º de primaria serán promovidos si obtienen una calificación final aprobatoria (de 6 a 10). Los alumnos de secundaria volverán a cursar el grado cuando tengan cinco o más disciplinas no acreditadas.

También Backhoff Escudero en “La evaluación para la acreditación en la Nueva Escuela Mexicana”, opina que es interesante hacer notar que en el libro de la SEP dirigido a docentes “Un libro sin recetas” se menciona que la evaluación para la acreditación y la calificación asociada a esta es una necesidad del sistema educativo, que difícilmente refleja el aprendizaje del estudiante. Para emitir una calificación es necesario que los docentes tomen en cuenta distintos tipos de evidencias de aprendizaje (tareas, resolución de ejercicios, exámenes). Asimismo, en el libro se afirma que la “calificación es un mal necesario” de la administración escolar, porque tiende a deformar el proceso educativo”.

Consideramos que “al evaluar realizamos una acción retrospectiva, que al ser consciente en la y el aprendiente se constituye en una especie de auto observatorio cognitivo y emocional, desde el cual apreciamos lo aprendido cuando percibimos el paso de la ausencia hacia la emergencia de un comportamiento efectivo, acción en la consiste el reaprendizaje, en la comprensión del conocimiento y la experiencia emocional en el desarrollo de habilidades intelectuales, operativas y perceptivas de nuestro hacer y ser”.

Compartimos la opinión de Backhoff Escudero: “Si las autoridades educativas menosprecian el valor de la acreditación y la calificación, con mayor razón lo harán los docentes -aunque no la generalidad-; quienes con toda seguridad, diferirán de los criterios que utilicen para evaluar el logro educativo de los estudiantes.

“En suma, la evaluación para la acreditación de la educación básica mexicana no cumplirá con su propósito principal: garantizar que los alumnos adquieran los aprendizajes esenciales que se señalan en el nuevo currículo”.