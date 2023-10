Exhorto al oficialismo

Resulta evidente que la actual polarización del país también se hace presente en el debate del presupuesto federal 2024 a deliberarse en la Cámara de Diputados. La intransigencia del oficialismo ha tenido un impacto negativo en el proceso democrático y en la representación de los intereses de la población. La negativa a debatir y modificar el proyecto de presupuesto federal propuesto por el Presidente de la República, bajo la premisa de que es lo mejor para el país y su palabra es ley suprema, contradice los principios de división de poderes y la necesidad de un debate plural y abierto.

Montesquieu tiene una sentencia que se mantiene vigente a pesar del transcurrir de los siglos: “La separación de poderes y la existencia de un Poder Legislativo fuerte y autónomo son fundamentales para garantizar el equilibrio y la estabilidad en un Estado, evitando la tiranía y permitiendo la protección de los derechos individuales”. Las palabras del intelectual de corte liberal que escribió “Del Espíritu de las Leyes”, sirven de exhorto a los diputados oficialistas que han preferido la obediencia antes que la deliberación de los grandes temas provenientes de la sociedad.

Ver la posibilidad de que de nueva cuenta exista una posición cerrada al debate presupuestario, que la propuesta presidencial no pueda ser modificado con la fuerza de argumentos, es frustrante para toda persona que se precie de ser demócrata.

Entendemos la importancia de un presupuesto bien planificado y ejecutado para garantizar el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, pero también es esencial que refleje verdaderamente las necesidades de la gente y se base en un debate abierto y constructivo.

Durante el debate presupuestario más reciente, esta intransigencia por parte de la mayoría oficialista ha generado críticas justificadas tanto de la oposición como de académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Es fundamental que los diputados actúen como representantes populares y no como meros seguidores de un bloque que no admite disentimiento alguno. Su responsabilidad radica en representar y defender los intereses de la ciudadanía, no simplemente validar las decisiones del Presidente.

Es imperativo rechazar cualquier sesgo en el presupuesto que favorezca obras sin utilidad pública o que tenga propósitos electorales para consolidar una clientela política de cara al proceso electoral. Especialmente en un contexto marcado por las consecuencias derivadas de una mala gestión de una pandemia que ha cobrado vidas y afectado gravemente la economía y el sector salud, desmantelar recursos destinados a enfrentar los remanentes de este desafío es inaceptable y va en detrimento del bienestar de la población.





Se hace un llamado enérgico a los diputados oficialistas para que actúen en libertad, reconociendo la necesidad de modificaciones al presupuesto que favorezcan a las mayorías. No deben temer disentir de lo que plantea AMLO, la opción republicana es proponer ajustes que respondan a las necesidades reales de la sociedad.

Reconozco que de manera oficiosa, algunos diputados federales del oficialismo han expresado que si apoyarán modificaciones, ojalá y ese ánimo llegue hasta al final y no se vea frustrado con votos en contra en el pleno legislativo. A la hora de la verdad esperemos y consideren más las demandas ciudadanas que la complacencia al Presidente.

