Factores y direcciones

Salud, factor imprescindible en la vida cotidiana. Sin ella no podría ser posible ni el presente ni el futuro

En situaciones muy comprometidas, y nunca antes vistas, es cuando damos valor a lo sencillo de nuestra complicada vida diaria. Un resfriado común es cosa de risa, el ir al dentista igual, pero si usted y yo nos desmarcamos de nuestra zona de seguridad, y nos vemos amenazados por un flagelo que nos supera ampliamente a todos por igual, el factor resultante es la cruel "impotencia".

Valores: amor, lealtad, solidaridad, trabajo, salud, amistad, y varios más, se han visto impactados por el multicitado Covid-19; estoy en casa y sin embargo debo salir por diversas causas, se siente la inseguridad en nuestros rostros.

Muchos expertólogos existen ahora, epidemiólogos y apóstoles del fin del mundo; esto no es así, y si por las dudas ustedes quieren gritar en casa, o hacer un balance del reparto de culpas, siento decirles que con ello no se arregla nada en absoluto. Las directrices trazadas de acuerdo con el impacto del fenómeno que ha detenido nuestras vidas, que ha transformado en un antes y después del aquí y ahora, trascenderán en el desarrollo de una nueva sociedad; vemos la importancia de nuestro mayor tesoro: “Vida y salud”. ¿Para qué queremos vivir 100 años sin objetivos, sin direccionalidad, sin alegría, sin libertad, sin sueños e ilusiones positivas, para qué? De aquí parte el replanteamiento de un nuevo orden social, familiar, económico, político, educativo, científico, justiciero y demás… no será posible renovarnos sin marcar diferencias esenciales en nuestro trato para con nosotros, los demás, y el mundo como nuestro verdadero hogar. Si usted tiene varios millones de pesos guardados, diversas propiedades en su haber, caerá en la cuenta que es sólo un poder vano; que si bien en tiempos más estables sirven para vivir con holgura, en tiempos nefastos sólo son un blanco de los amantes de lo ajeno. Siempre el primer factor es su “salud” y la “dirección que le demos a nuestras humanas vidas”.

Trump en los EUA se apresta a hacer uso del fondo en efectivo para apoyar a su pueblo, imita al gobierno del presidente AMLO, el apoyo será dado en directo, sin intermediarios rastreros… AMLO reacciona lo más rápido posible con lo que tenemos, y se hace frente a la contingencia. La esperanza es que el calor extremo sofoque el brote Covid-19, y aminore su letalidad, mucha paciencia es la requerida. Moverá a todas las conciencias.