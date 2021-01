Falta liderazgo

Personeros con notables ligas políticas en el altiplano, desde donde gobierna Andrés Manuel López Obrador, circunstancial y constitucional presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hacen eco de la preocupación del primer morenista del país...

Esto por lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, donde por falta de liderazgo de quien debe ejercerlo, no solo poseerlo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, está tan fragmentado y tiene tantos “generales”, que se avizora grave descalabro o derrota en la elección de junio próximo.

Por el exceso de liderazgos y “generales”, Morena en Veracruz tiene también muchos aspirantes a ciertos cargos de elección popular, pero ningún candidato de unidad y en algunos casos, como en Xalapa, andan suplicando por alguno, como sucedió el lunes pasado en que uno de los grupos de Morena, el que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, acompañado de la diputada federal Dorheny García Cayetano, así como de las legisladoras locales Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferraez Centeno, pidieron desde una mesa de café que el ex alcalde priista del municipio xalapeño y ahora senador morenista, Ricardo Ahued Bardahuil, acepte la invitación de ellos para ser candidato a presidente municipal de la ciudad capital del estado.

Ilusos, fue seguramente lo menos que expresó Ahued Bardahuil de este minúsculo grupito morenista, pues a él quien tendría que invitarlo si fuera el caso, es el presidente, pero de la república.

Pero volviendo al tema inicial, el de la ausencia de liderazgo y por ende de unidad del partido Morena en el estado de Veracruz, los personeros con notables ligas políticas en el altiplano, desde donde gobierna Andrés Manuel López Obrador, circunstancial y constitucional presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hacen eco de la preocupación por lo que está sucediendo en Veracruz.

Les preocupa, por ejemplo, que, por su lado, Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de dirigente estatal de Morena en Veracruz, esté haciendo sus amarres y negociaciones con miras a la elección del próximo seis de junio, pero a nombre del partido, sin el respaldo del primer morenista en la entidad veracruzana, por lo que su palabra tiene el mismo valor de una moneda de cuatro pesos.

Les preocupa en el altiplano, que otro “general” Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario del Gobierno del Estado de Veracruz, también haga sus amarres previos a la próxima elección, supuestamente con el respaldo- o en sustitución- del mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez.

Por si esto no fuera suficiente para generar preocupación allá en la capital del país, se tiene en Veracruz a otro “general”, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, considerado como el representante de Andrés Manuel López Obrador en la entidad veracruzana, pues fue el mismísimo presidente de la república quien lo designó como tal. Manuel Huerta, con ese poder con el que fue investido, no puede evitar ejercer el poder que tiene y aprovechando que no hay liderazgo morenista en Veracruz, también hace amarres y más aún, tiene sus propios candidatos y cientos de becas para intentar ganar algunas posiciones en la elección del domingo seis de junio próximo.

