Fama / Chiquis Rivera ya perdonó a su padre

Condena pagada, delito juzgado, es lo que ya pagó el papá de Chiquis Rivera por haber lastimado a sus dos hijas y a su cuñada cuando las tres eran niñas.

Chiquis cuenta: “Hace unos meses fui con mi prometido Emilio a ver a mi papá a la cárcel, me abrazó y hasta sonreí, me siento muy orgullosa de mí por tener la valentía de ir a verlo y más orgullosa de él porque veo el cambio ahora que está cumpliendo una sentencia de 31 años de prisión.

“Mi padre me pidió perdón y vi que es un hombre cambiado, a diferencia de cuando yo era una niña y sentía que era pecado dudar de mi padre o cuestionar su amor. No existe un manual para este tipo de situaciones, además mi padre dijo que si yo lo contaba, me mandaría a vivir a la casa de su madre y no vería nunca a mi mamá y eso me atemorizaba”, recordó la cantante, hija de La diva de banda.

Y continuó: “La primera vez que recuerdo que abusó de mí fue a los ocho años, aunque los análisis periciales dicen que fue mucho tiempo antes, tal vez incluso desde que yo tenía dos años de edad, en ese momento mis padres estaban divorciados y viví tres meses con mi papá, luego le dije a mi. mamá, que quería vivir con ella y entonces cada vez que mis papás se peleaban él abusaba de mí los fines de semana que nos quedamos en su casa, ya que los cuatro dormíamos en una recamara y yo pensé que si abusaba de mí, evitaba que abusara de mi hermana”.

Chiquis Rivera asegura que después que su padre le pidió perdón por sus abusos, ella lo perdonó.

Medallista de Oro femenil tomará acción judicial por la divulgación de su reporte médico

La boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, demanda judicialmente a quienes publicaron su informe médico en el hospital Mohamed Lamine que confirma que Khelif tiene la fuerza y genética de un hombre por sus cromosomas y por tener testículos internos.

Por ese motivo, fue excluida del Mundial de boxeo en marzo 2023 pues según la Federación Internacional de Boxeo, no superó un test destinado a establecer su género y aun así fue aceptada, compitió y ganó en la Olimpiada 2024 en París donde según los doctores, dichos tests explican su ventaja en la competencia.

Muchos, entre ellos, la tenista Martina Navratilova respalda la idea de que Khelif pierda la medalla por ser injusta su participación en la categoría femenina pero el Comité Olímpico Internacional decidió no hacer ningún comentario mientras haya una acción judicial en curso por parte de la boxeadora ni sobre documentos médicos no verificados.