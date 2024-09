Fama / Los habitantes de La casa de los famosos nunca dejan de hacer casting

“La Casa de los Famosos México 2024” terminará en semana y media y la mayoría de los habitantes están utilizando su inusitada fama para conseguir nuevos trabajos. Nunca dejaron de hacer “casting”, nunca dejaron de cantar para que al salir alguien los contrate como cantantes.

Los que creen que Agustín o Sian no tendrán trabajo se equivocan. Reynaldo López anunció que si el público lo pide, los contrata a ambos. El método a seguir entonces es mandarle a Reynaldo señales de humo o un cairel con una notita escrita a mano pidiéndole que meta a Sian y a Agus en sus programas, porque no creo que nadie tenga su número celular y si tuvieran el del productor tampoco les va a contestar.

Lo que sí es obvio es que el prestigioso productor va a aprovechar la fama de estos dos actores para tener mucho rating… como dicen en la farándula: Qué hablen aunque sea bien.

BRIGITTE BOZZO: “PRIMERO LA VANIDAD Y LUEGO LA SALUD”

El dilema de Brigitte Bozzo es que como tiene un esguince en el tobillo no puede usar tacones, porque se puede lastimar más, pero al sólo medir un metro con 44 centímetros se siente completamente deprimida porque se ve demasiado bajita al lado de Gala, quien además usa tacones de 15 centímetros, al igual que Karime y a pesar de la recomendación médica decidió usar tacones en la nominación.

Es un hecho que La Casa de los Famosos se limpió, no sólo de personas sino de malas vibras del “innombrable” y ocurrió un fenómeno completamente diferente a las otras “casas de los Famosos”. No para los que buscan diversión a través de descuartizamiento, sangre y dolor, esto no es para ellos, pues dirán "no pasa nada"; no hay nota roja alarmista, porque en este mundo en el que vivimos y criamos a nuestros hijos también hay amor y cosas lindas y no sólo notas donde aparece un muerto acá y un golpeado allá para tener rating, también existe otra realidad.

MAURICIO GARZA ESTÁ MUY BIEN INFORMADO

A Mau Garza, conductor de la pre y post gala de Vix en “La casa de los Famosos México” se le salió, sin querer que finalmente el dueño de los derechos de transmisión de los programas de Chespirito, (el heredero de los derechos es el único hijo varón de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández) y vendió todos los derechos del “Chavo del 8” porque: “Santo que no es visto no es adorado”, si Chespirito deja de salir en la tele no será conocido por los niños.