Favor de no enfermarse

Las decisiones erráticas de Morena ante la pandemia del Covid19 nos han costado, hasta el momento casi 90 mil vidas y 900 mil enfermos, según las cifras oficiales; eso claro sin contar a todas las personas que desafortunadamente han fallecido en espera de que llegue su tratamiento. Con el luto en miles de hogares, hemos comprobado que para este gobierno federal la salud no es una prioridad.

En la Cámara de Diputados, quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del PRI, junto con otros legisladores de oposición, defendimos más de 100 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual atiende a 65 enfermedades graves y costosas, desde cáncer hasta trasplantes. Pero los morenistas y sus aliados, insisten en hacerse de esos recursos, más cuando ya no les alcanza para financiar sus obras capricho como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de San Lucía; más prisa les entra cuando el 2021, año electoral, ya se les vino encima.

Valiéndose de su aplanadora ahora, de manera discrecional, pretenden que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilice 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, más los remanentes, a través de la reforma de la Ley General de Salud, con el supuesto argumento de comprar las vacunas contra Covid-19.

Esta decisión se traducirá en lo siguiente: la vida de millones de familias mexicanas pendiendo de un hilo al llevarse el presupuesto que atiende enfermedades graves y costosas, como cuidados natales, malformaciones congénitas, madres con bebés recién nacidos que están en terapia intensiva; enfermedades infectocontagiosas; cánceres infantiles, de mama, de próstata y hasta trasplantes.

Si en su familia pasa la desgracia de una enfermedad, no habrá los recursos para que le atiendan en el sector público y, en el privado, para la gran mayoría es impensable. Aunque nosotros, como oposición responsable, hemos alzado la voz oponiéndonos a este atentado contra la salud y que diversos actores sociales se han quejado también, ya el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados y ahora presidente de Morena, Mario Delgado sentenció, con esa arrogancia explosiva que les caracteriza, que de todas formas lo van a hacer.

En mis charlas, en mis recorridos, como representante popular, la gente me cuenta que su principal preocupación son su economía y el temor a enfermarse. No es que la violencia se haya reducido, es que con esta doble crisis a la que nos ha conducido Morena, las y los mexicanos se sienten los bolsillos vacíos, no ven cuándo vayamos a salir de esto y cada día perciben más latente el riesgo de enfermarse, ahora que nos hablan de un “rebrote”.

Si tanta urgencia hubiesen tenido por contener la epidemia en México, desde marzo habrían cancelado sus obras faraónicas para dar esos recursos a hospitales y clínicas, donde el personal de salud ha tenido que sortear la enfermedad con valentía, ingenio y con las donaciones de la sociedad; nunca gracias a este gobierno federal. Así, El derecho a la salud está en franco peligro con Morena.

Una cosa nos queda clara, Morena no solo no sabe gobernar, sino que se pega un tiro en el pie al crear un escenario de salud, aún peor del que estamos viviendo. Así, lo que nos pide el Gobierno de México ahora es: favor de no enfermarse.

@AniluIngram