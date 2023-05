Felicidades a las grandes guerreras

A lo largo de años de ejercer mi profesión he visto y conocido a muchísimas mujeres que son madres de uno o varios hijos. Mujeres de distintos niveles socioeconómicos, desde las más humildes hasta de alto nivel, y por supuesto de distintos niveles culturales, unas apenas con un poco de instrucción básica y otras con licenciaturas y postgrados, teniendo en común el haber experimentado en un momento de su vida las contracciones comunes de un trabajo de parto, ya sea resuelto por la vía natural o por cesárea.



Entre esas mujeres hay las que se dedican al cuidado del hogar y la familia, y otras que se entregan al ejercicio profesional y laboral, entre estas últimas hay quienes paralelamente se encargan del cuidado y educación de sus hijos, mientras que otras encargan esas responsabilidades a instituciones como guarderías y escuelas de doble turno o terceras personas, que van desde empleada doméstica, niñeras o institutrices.



Mujeres que por error, malas decisiones, mala suerte o equívocos al escoger pareja, o que por diversas circunstancias, incluido el mal carácter, pretensiones de control y dominio en la relación de pareja, o la simple decisión de ejercer la maternidad sin el deseo de compartirla con un varón, al que sólo utilizaron para engendrar a un nuevo ser y que ejercen la maternidad con el título de madre soltera; aunque en la actualidad y por conseguir y mantener los apoyos económicos que ofrece el gobierno para mantener un mercado de seguidores mediante sus dádivas, se hacen pasar por madres solteras, aunque tienen pareja permanente y varios hijos con él.



El verdadero ejercicio de la maternidad exige entrega, sacrificio, muchas veces quitarse el pan de la boca para alimentar a su vástago, buscar la protección y beneficio del hijo antes que el propio, aun a pesar de tener que sortear riesgos.



Conozco mujeres que sin haber parido a uno o varios niños, los cuidan, protegen, vigilan su alimentación, nutrición, salud, educación y bienestar, con total entrega y devoción que merecen más el noble título de madre, con muchos más merecimientos que algunas que solo se convirtieron en madres por casualidad o que si bien en principio lo planearon con interés y esperanza, al paso del tiempo perdieron el gusto y el interés, dejando que sus hijos crezcan y se desarrollen como si fuesen una planta o menos que una mascota.



Cuántas mujeres con mal corazón y deshumanizadas abandonan a sus hijos recién nacidos, unos en la calle y otros si les va mejor terminan regalados a personas que se convertirán en padres sustitutos. Cuántas de estas malas mujeres maltratan a sus hijos, los dejan sin comer, los encierran y hasta encadenan con un instinto vengativo y de odio.



Ser madre no es fácil, no hay instructivo que sirva por completo para que una mujer aprenda esa profesión, pues es algo que se aprende desde el vientre, que se cultiva en el corazón y que convierte a una mujer en una grandiosa guerrera que luchará contra todo para darle a su hijo todo el amor de su ser.