Felicidades maestros y médicos

Mañana se celebra el Día del Maestro, un homenaje bien merecido para quienes trasmiten el conocimiento, valores, ciencia y arte, desde las primeras letras hasta los profundos conocimientos de una especialidad, maestría y doctorados. Personajes que se han preparado en las escuelas normales y otros que han ido practicando el autoaprendizaje para trasmitir, sin envidia, sus conocimientos, con la finalidad de hacerles el camino más fácil a sus alumnos, esperando que éstos logren un paso adelante de ellos.

Profesionales de la docencia que dedican horas de su tiempo para enseñar de manera presencial frente al grupo y después en lo que debiera ser tiempo de descanso, preparar los temas del día siguiente, corregir trabajos, calificar y llenar una multitud de documentos burocráticos que ha de entregar a las instituciones educativas donde desempeña su labor.

Personajes que se trasladan a lejanas zonas rurales, que se desmañanan para estar a tiempo en las aulas, siempre con buena cara y buen talante, sin importar los problemas e inquietudes que lleva dentro. Y ahora en este momento de pandemia y cuarentena, compartir sus enseñanzas de una forma novedosa para la cual no estaban preparados, tener que prepararse para usar la tecnología, para muchos desconocida, y así llegar a sus alumnos a distancia, todo con un firme propósito, el de enseñar desde las primeras letras hasta dar las herramientas y los secretos de la ciencia a quienes se preparan como profesionistas en todas las áreas del conocimiento.

Para todos ellos, que haciendo un gran esfuerzo entregando su energía, saberes y hasta horas de descanso, mi reconocimiento, porque con su labor pretenden dar a su país mejores ciudadanos, preparados y capaces para lograr el progreso. Felicidades maestros en su día.

En otro tenor y tomando en cuenta que el médico es además de todo un educador, ya sea de sus pacientes, con sus pares y compañeros, y de una multitud de alumnos en las facultades y hospitales, además de que la mayoría laboramos con vocación de servicio y para el bien de la salud. No niego que existen colegas charlatanes y mercenarios, pero son los menos, siempre han existido, pero la mayoría vivimos de nuestro trabajo, al que hemos llegado tras mucho esfuerzo, años de estudio y dedicación, y en estos momentos de crisis de salud nacional e internacional es el gremio de ciencias de la salud el que se está partiendo el lomo, aun a costa de su seguridad y de sus vidas, para sacar adelante a los enfermos graves.

Por ello, señor López, me parece muy deleznable su comentario en contra del gremio médico, y su excusa o supuesta disculpa resulta sumamente ridícula para quien se ostenta como máximo representante de la nación. Considero que debiera retractarse de sus palabras y dar públicamente el reconocimiento a quienes sin materiales, con instalaciones médicas no óptimas y con un presupuesto paupérrimo, están luchando contra la enfermedad las 24 horas del día, todos los días, poniendo en riesgo su propia salud y vida no por un sueldo, que sabemos es precario, sino por el deber y convicción de arrancar a un paciente de las garras de la muerte. Esta vez se pasó y si tiene autocrítica reconozca su error.