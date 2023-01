Feliz 2023.

No hace mucho, el último día del año era la víspera de devaluaciones, gasolinazos e incrementos inflacionarios. Las celebraciones de fin de año eran fiestas que antecedían la tragedia de las economías familiares. Año con año era igual.



Durante los gobiernos neoliberales los cambios de año significaron siempre golpes a la economía. Los encargados de las finanzas del país hacían que perdiera valor adquisitivo nuestra moneda y simplemente nos pedían “apretar el cinturón”, claro ellos siempre lo tuvieron desahogado. En los últimos 30 años, jamás hubo buenas noticias al cambiar de un año a otro.



Afortunadamente, este año no fue así, y esto sí es algo que debemos celebrar. Este año por fin pudimos constatar que sí se puede tener otra realidad.



Gracias al giro de timón que se dio con un gobierno que pone en el centro de la política a las personas, se ha logrado una justicia social que hoy brinda más estabilidad económica a la población y en consecuencia paz. Este giro se manifiesta principalmente en los programas sociales, los cuales tienen presencia en la mayoría de los hogares mexicanos y representan, al fin, una mejor distribución de la riqueza de la nación.



Desde el inicio de la administración, los montos de los programas han ido aumentando. Este 2023 iniciamos con un incremento del 25% para las pensiones de los adultos mayores, y en el caso de las personas con discapacidad se ha comenzado la incorporación de más personas al ampliar la edad de ingreso. Hay apoyos a madres solteras que desean regresar a estudiar, a pescadores, a estudiantes, a campesinos y hasta se ha ayudado a países centroamericanos para otorgar un trabajo que reduzcan la emigración de sus ciudadanos.



A los programas sociales se sumaron políticas que han dado como resultado que al final de 2022 se tenga casi un millón de nuevos empleos más en comparación con los días previos de la pandemia, que el salario mínimo inicie con un aumento del 20% este año, que el peso mexicano está hoy más fuerte de lo que ha estado en 50 años, cerrando el año 2022 en $19.43 por dólar, que haya un aumento en la inversión extranjera, que haya incremento del PIB, donde en el tercer trimestre 2022 fue más alto, incluso, que los de Canadá y EEUU y que haya un aumento del 14.6% de las reservas del país, entre otros logros.



Todas las medidas anteriores no pueden dejar de tener un impacto en la vida cotidiana, incluyendo que los delitos de fuero común hayan disminuido, llegando a un 30.1% menos respecto a las cifras con las que recibió el Presidente el país. Es decir, se logra estabilidad y paz también con estas medidas.



Claro que hay cosas que deben seguirse atendiendo para cambiar: feminicidios, desaparecidos, ataques a periodistas por mencionar unos; la pesada herencia que nos dejó el neoliberalismo, y sobre las cuales el Presidente se ha expresado que no dejarán de atenderse.



Por lo anterior, cuando los analistas en los medios de comunicación afirman que estamos en una dictadura, o que estamos peor que antes, simplemente no se han tomado la molestia de analizar más allá de sus percepciones, atravesadas muchas veces, por sus animadversiones.



Seguiremos celebrando con gusto este cambio, porque por supuesto 2022 ha sido un año, a pesar de tantos problemas, con muchas mejorías.



Nos deseo que tengamos un gran año. Nos estaremos leyendo.



Feliz 2023.



¡Ánimo!



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG



Instagram: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg



Youtube: @ManuelHuerta



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG



Instagram: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg



Youtube: @ManuelHuerta