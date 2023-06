Feliz Día del Padre

Muy buen día, el próximo domingo se celebrará en todo el país, el Día del Padre, mismo que no tiene tanta promoción ni pompa como el de la Madre, pero, aun así, los comercios lanzan ofertas y ventas nocturnas para la compra de algún obsequio para agasajar a papá.



Este festejo se inicia en 1909 a propuesta de una dama de nombre Sonora Smart Dodd, oriunda de Washington, para homenajear a su padre Henry Jackson Smart , veterano de la guerra civil cuya esposa falleciera durante el parto de su sexto hijo y a partir de ese momento Henry tomó el compromiso de ser padre y madre a cargo de la crianza y educación de sus seis hijos. Posteriormente en 1910 se celebró en varias ciudades de Washington el Día del Padre un 19 de junio, hasta que, en 1924, el presidente Calvin Cooliidge, declaró esa fecha como celebración nacional y en 1966 el presidente Lyndon B. Johnson, declaró el tercer domingo de junio como Día del Padre, siendo adoptado el festejo por varios países Latinoamericanos para honrar a los hombres que cumplen a cabalidad su rol como padres, abuelos y padres sustitutos, que han sabido ser pilares del una familia y darles cobijo, sustento, educación y guía a sus hijos.



Ser padre no es fácil, la mayoría seguimos los patrones aprendidos en nuestros hogares, mientras que otros que no tuvieron la fortuna de tener un hogar estable o tuvieron un mal padre, cumplen su compromiso tratando de hacerlo mejor de como ellos lo vivieron.



Un padre debe no sólo proveer lo necesario para el desarrollo de sus hijos, debe darles tiempo de calidad aun cuando su trabajo sea abrumador, debe hacerle sentir a sus hijos el cariño con palabras y acciones, corregir a tiempo las faltas y errores comunes en los niños y jóvenes, con disciplina, ¡sí!, pero con comprensión y afecto. Sufrirá con entereza, las enfermedades, los errores, los fracasos y hasta la pérdida de alguno de sus hijos, pero siempre orgulloso de los aciertos, éxitos y la propia vida de ellos, alentándolos a seguir adelante, a ser mejores hombres y mujeres que a futuro hagan familias estables y benéficas para la sociedad. Ser padre, es más que un título, es una gran responsabilidad y compromiso con la vida misma, pues si bien en una familia el compromiso es compartido con la madre, su imagen y ejemplo deben ser una guía que sirva de directriz para formar buenos ciudadanos, dándoles las herramientas para abrirse paso a sabiendas de que llegará un día en que los hijos abrirán sus alas y partirán a buscar su propio destino: algunos regresarán de vez en cuando al nido, otros serán más distantes, pero el amor por los hijos, nunca se perderá.



Si aun tienes la dicha de tener a tu padre, hónralo, venéralo, ámalo y devuélvele con afecto todos sus esfuerzos y enseñanzas que en ti depositó. Si ya no lo tienes a tu lado, recuérdalo, bendícelo y continúa su legado en tu propia familia.



Yo puedo decir que tuve un padre extraordinario, que me inculcó el amor por la naturaleza, por la humanidad, por la justicia, y que estando en otro nivel, algún día no lejano nos volveremos a encontrar en una nueva dimensión.