Feliz y de buenas

Con la frase que titula este texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador culminaba su informe tras cuatro años de gobierno el pasado 1 de septiembre, y es que no es para menos, pues la cuarta transformación poco a poco ha ido dando paso a un país muy diferente al que recibió en 2018.



En esta ocasión más que nunca, el Presidente defendió la existencia de los programas sociales que la Secretaría del Bienestar dispersa, haciendo énfasis en que su presencia fue crucial para las más de 25 millones de familias que directa o indirectamente se benefician de ellos, especialmente durante el periodo especial que representó la pandemia.



“Es indudable que el principal distintivo del gobierno son los Programas para el Bienestar orientados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población y cuya prioridad son los pobres”. Así citaba en la primera parte de su informe el Presidente, dejando claro, una vez más, la principal tesis y visión que diferencia a este gobierno de los gobiernos neoliberales: Por el bien de todos, primero los pobres.



Y claro que hay que resaltar este logro, pues de 2018 a 2020, las y los adultos mayores incrementaron su ingreso promedio trimestral de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586. Estamos hablando de 10 millones 500 mil adultos mayores que, a diferencia de otros gobiernos que los mantuvieron en el abandono, hoy son beneficiarios de una Pensión Universal que por derecho constitucional les pertenece.



Gracias a los apoyos mediante los Programas de Bienestar, la población indígena pasó de un ingreso trimestral por persona de 8 mil 887 a 10 mil 057 pesos. Un millón de niñas y niños con discapacidad reciben un apoyo bimestral de 2,550 pesos, el cual en un futuro próximo se otorgará de manera universal a toda persona con discapacidad.



El Presidente también informó que 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, reciben alguna de las Becas para el Bienestar “Benito Juárez”; mientras que, 2 millones 315 mil hombres y mujeres de entre 18 y 29 años de edad han trabajado como aprendices gracias al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. En cuanto al campo, son 449 mil 570 trabajadores apoyados con un jornal permanente a través del programa “Sembrando Vida”.



Todo este dinero entregado de manera directa a las y los beneficiarios hace que las economías locales tengan movimientos, y, por consecuencia, hay muchos más beneficiados.



Además, el mandatario destacó que el plan de austeridad y el combate a la corrupción implementados desde su llegada han aportado a las arcas nacionales un monto de 2.4 billones de pesos, mientras que la recaudación de impuestos ha aportado un billón de pesos, dinero que se va a obra pública y a los programas.



Como no destacar que ahora se tenga un mayor bienestar en las familias mexicanas sin que el gobierno haya contraído deuda, aumentado los precios de las gasolinas o incrementado los impuestos.



Además, gracias a los buenos manejos y al combate a la corrupción, magnas obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Dos Bocas y el Tren Maya son una realidad.



En la parte final de su discurso, una de las frases de las que más hicieron eco los medios de comunicación, y que devela, una vez más, a un López Obrador que se empeña en trabajar por el bienestar del país y la revolución de las conciencias fue “Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México… me siento bien y de buenas”.



No sólo el Presidente se siente bien y de buenas, estoy seguro que sin duda, una gran mayoría del pueblo de México siente lo mismo y junto con él lo celebra.





