FGE ‘aboga’ por las víctimas

Al replicar el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito que confirmó la sentencia de amparo en favor de José Manuel del Río Virgen, la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, se pronunció en contra de la mayoría de los magistrados federales que ordenaron la liberación del funcionario del Senado que permaneció casi seis meses en el reclusorio de Pacho Viejo acusado de la presunta autoría intelectual del homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el 4 de junio de 2021.

Hernández Giadáns remarcó que la resolución “fue dictada por mayoría de dos votos a favor y uno en contra; es decir, no fue unánime”, destacando que el magistrado Martín Soto Ortiz, quien difirió en el debate, expresó su inconformidad con el sentido de la sentencia bajo el argumento de que no se examinó correctamente. “Reconocemos del magistrado Soto Ortiz su objetividad y criterio acertado de que, en el juicio de amparo, se debe tomar en consideración que frente al quejoso también están las víctimas, las que fueron ignoradas por quienes votaron a favor del presunto responsable”, expresó la fiscal, quien sin embargo puntualizó que “esta Fiscalía General, a pesar de no compartir el criterio tomado por la mayoría del Tribunal Colegiado, como una institución que es parte del estado de derecho, respeta su resolución”.

Afirmó que “la resolución emitida por el Tribunal Colegiado no impide que esta Fiscalía General continúe ejerciendo sus atribuciones hasta conseguir que se sancione a los responsables del homicidio de Remigio Tovar, trátese de quien se trate”, y a la familia del candidato victimado les dijo: “No están solos, continuaremos con las investigaciones hasta esclarecer los hechos, y se juzguen y castiguen a los responsables. El homicidio de Remigio no quedará impune, no es cosa juzgada”.

“En la transformación de instituciones de procuración de justicia debe existir voluntad y congruencia, para acabar con privilegios y componendas que debemos superar. En Veracruz estamos transformando la procuración de justicia trabajando bajo la premisa juarista: ‘al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’”, frase que atribuyó equivocadamente al Benemérito de las Américas, pues según el senador panista Julen Rementería su verdadero autor fue José María Iglesias Inzáurraga, conocido como el “Presidente legalista” por proclamar su derecho legal a ocupar la Presidencia de la República durante un breve periodo, en 1876, tras la renuncia de Sebastián Lerdo de Tejada. En cambio, Benito Juárez dijo: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

Pero Remigio Tovar no es la única víctima por la que la FGE debe abogar. Está el caso más reciente de Viridiana Moreno, la joven desaparecida en Cardel que supuestamente estaba “resguardada” y cuyos restos hallados en Chachalacas no reconocen sus padres.

¿Y detendrán por fin a la autora intelectual del crimen de María Guadalupe Martínez, rectora de la Universidad Valladolid, de Xalapa, asesinada en junio de 2020? Porque dicen que la fiscal sabe quién es y en dónde está.