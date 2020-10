Fideicomisos, otro golpe a las instituciones

Las pésimas decisiones de este gobierno morenista no solo cuestan miles de millones de pesos y competitividad al país, sino también vidas. Ejemplos, desafortunadamente, hemos tenido muchos en estos dos años y, peor aún, la mata sigue dando. La desaparición de 109 fideicomisos que Morena y sus aliados aprobaron, es otro golpe a nuestras instituciones y, por supuesto, a millones de familias.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, del cual soy vicecoordinadora, votamos en contra de este retroceso para México, porque somos congruentes con el compromiso que tenemos con la gente y porque, ante todo, somos una oposición responsable, porque a diferencia de quienes votaron a favor, nosotros sí analizamos a profundidad los alcances de esta decisión y fuimos empáticos.

Imaginen ustedes lo que implica desaparecer el fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en un país que lidera el plano internacional en asesinatos de activistas y reporteros; el de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la de Ciencia y Tecnología; Aduanera y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Se fueron también sobre el fideicomiso de la Ley General de Cultura Física y Deporte; sobre las leyes federales de Cinematografía; de Derechos; de las leyes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático y General de Víctimas, así como el Fideicomiso que administraba el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y el del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Son tan insensibles y voraces por los recursos públicos que, de no habernos opuesto, se hubiesen llevado también los 100 millones de pesos del presupuesto del Fondo de Salud para el Bienestar (antes de Enfermedades Catastróficas), que atiende el cáncer y enfermedades renales, así como el abasto de medicamentos e insumos.

Esto es la muestra clara de que ni a Morena ni a sus aliados les interesan los deportistas, los cineastas, las y los científicos, los migrantes, las miles de víctimas del delito, la libertad de expresión, las familias de México.

Aquí en Veracruz nos dejan a expensas de los fenómenos meteorológicos, en plena temporada de huracanes y ciclones, pues dependíamos del Fonden para remediar los daños que nos dejan año con lluvias e inundaciones y le quitaron todo el presupuesto.

Hoy, quienes tenemos la encomienda de representar al pueblo, exigimos transparencia con cada peso que quitaron a los 109 fideicomisos, máxime cuando ya arrancó el proceso electoral. No puede haber dispendio de los recursos, ni su uso con fines político-electorales. No podemos retroceder décadas con la desaparición de los fideicomisos. Se necesita dar respuesta puntual a la gente, no negarles sus derechos. Así se las gasta Morena.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram