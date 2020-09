Fiesta trágica

El fin de semana, sábado por la noche, en Los Portales de Veracruz se reunieron cientos de personas...

Esto aprovechando el cierre vehicular realizado por el Ayuntamiento porteño a lo largo de dos cuadras de la principal avenida Independencia, a fin de incentivar la reactivación económica de esa zona que, por causa de la pandemia, ha sufrido de bajas ventas. Ayer circuló un video donde se observó un inquietante escenario que, en lugar de beneficios, podría causar mayor daño a toda la sociedad.

La apertura es buena, comentamos en días anteriores, pero si no hay controles y se permiten excesos, la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Lo cierto es que van casi siete meses de encierro y ya resulta asfixiante para la mayoría de las personas, desesperadas por salir a respirar otro aire y, si se puede, divertirse. Eso resulta comprensible, pero no lo es si en aras de ese deseo, se ponen en riesgo la vida propia y de los demás. En este video pueden observarse a todas las personas departiendo bebidas y bailando, conversando sin las mínimas medidas sanitarias que se exige para evitar contagios de Covid-19.

No se observa sana distancia, mesas pegadas unas con otras, lo cual es un incumplimiento, aunque no se sabe de quién, si de los comerciantes o de la autoridad, o de ambos. ¿Hubo exigencia de la autoridad? ¿Se establecieron reglas claras para esta reapertura? Tendrá que corregirse esta situación para que no vuelva a repetirse.

Ayer mismo, en Diario de Xalapa, se dio a conocer que hay casi cuatro mil 300 defunciones por esta enfermedad y la mayor parte de ellos son del Puerto de Veracruz, que acumuló 7 mil 439 casos de contagios, seguido de Xalapa con dos mil 145, Córdoba con mil 835 y Orizaba con mil 844. Muchas personas actúan aún con irresponsabilidad y eso es lamentable, porque no solamente se trata de ellas, de esas personas, sino el contagio que generan hacia los demás, de quienes se cuidan y evitan a toda costa ser infectadas. Este debe ser un llamado de atención para la autoridad de Salud del estado, la jurisdicción sanitaria, y principalmente del gobierno municipal. ¿Debe reactivarse la economía? Sí, desde luego debe hacerse, pero siempre cuidando lo que es más importante: las vidas humanas.

AMLO CON ALCALDES DEL PAN

Ayer, en el puerto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio muestra de lo que debería poner en práctica todos los días en su actuación como titular del gobierno de la República: tender puentes de buena relación con gobiernos ajenos a su filiación política. Lo hizo con el alcalde Fernando Yunes Márquez, ante quien señaló “podemos tener diferencias partidistas, pero cuando se gobierna, tenemos que trabajar juntos por el bien del pueblo y de la nación”. También hubo un trato terso, de armonía, con la alcaldesa Leticia López Landero, de la ciudad de los 30 caballeros. Enhorabuena.

opedro2006@gmail.com