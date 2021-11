¿Fin a los “abrazos, no balazos”?

Si el mensaje es de que el Ejército decidió enfrentar al Cartel de Jalisco Nueva Generación con la detención, ayer en Zapopan, de Rosalinda González, esposa del líder de este grupo criminal, Nemesio Oseguera “El Mencho”, la larga pausa de tres años de “abrazos, no balazos” habrá llegado a su fin. Falta observar, en los siguientes días, si el gobierno federal mantiene esa postura o regresa a la estrategia sin resultados que ha dejado un mayor número de muertos por la violencia que los registrados en los gobiernos del PRI y del PAN en Los Pinos. La guerra está declarada tras varios meses de ataques del CJNG con drones cargados de explosivos a grupos militares que patrullan en poblaciones de Michoacán y, hace apenas unas horas, a soldados que se resguardaban en una escuela de la comunidad de Plaza Vieja, en ese estado. Otro escenario es que esa detención prenda la mecha y esa organización delictiva inicie bloqueos de carreteras, incendios de autos, ataques armados dispersos y otras acciones de violencia que suelen utilizar, como hizo el Cartel de Sinaloa para obligar a la liberación de la esposa de “El Mencho”, como sucedió con Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, que ordenó por el propio presidente de la República después de su captura en Culiacán, en octubre del año pasado, sin descartarse que la probable violencia se extienda a territorios del país donde tiene presencia ese grupo, incluyendo varios municipios de Veracruz. El manotazo del Ejército, al cual no podría ser ajeno la Marina, plantea que los militares harán frente no sólo al CJNG, sino a todas las organizaciones criminales que, al amparo de la instrucción dictada a las Fuerzas Armadas de no responder a los ataques, han sido muchas veces humillados o victimados. Esto plantea la posibilidad de que Sedena y Sedemar van a repeler en la misma proporción las agresiones y, como en el caso de los ataques con drones, el Ejército comenzó a utilizar equipos para detectar y destruir esos artefactos utilizados para lanzar explosivos a los elementos castrenses. Estas acciones suceden en la víspera de la reunión que sostendrán los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, para analizar y tomar acuerdos sobre temas de interés común, donde la seguridad ocupa un lugar preeminente y, en ese rubro, los cárteles de la droga, generadores de la mayor violencia que sufre el país, es uno de los puntos clave, sobre todo con el vecino del norte. “El Mencho”, además, es uno de los objetivos de la justicia norteamericana, considerado como el principal abastecedor de drogas a esa nación.

Ayer, la diputada Anilú Ingram Vallines, con amplia experiencia en la tarea legislativa por su trayectoria como diputada local y presidenta de la Mesa Directiva e integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, rindió protesta en la función de presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en la LXVI Legislatura Local. El pasado lunes, se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión, conformada, además, por Ana Míriam Ferraéz Centeno, como secretaria, y Gonzalo Durán Chincoya, como vocal. Enhorabuena a la guapa porteña.

