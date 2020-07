Fin de cursos

Esta semana está concluyendo el ciclo escolar en todo el país, luego de cursar cuatro meses las materias en el aire, si bien les fue, por videoconferencia en cursos bien diseñados, otros que recibieron tareas a través de internet y correo electrónico, vía por donde tuvieron que devolver sus tareas a sus maestros.

Otros menos favorecidos vieron los temas de clase a través de la televisión abierta, con programas muy poco elaborados y sin métodos de evaluación de comprensión. También hubo estaciones de radio que transmitieron clases a horas determinadas para aquellos que no cuentan con televisión, pero si la tele ya era deficiente, las clases por radio no creo que hayan alcanzado el nivel de comprensión mínimo esperado, y los más fregados, muchos en nuestro país, se quedaron en Babia por vivir en zonas donde no hay internet, televisión ni luz, pero aun así las altas autoridades de educación dieron la indicación de que al menos en educación básica nadie reprobaría, de tal manera que los niños de primaria y secundaria pasarán de grado con un sinnúmero de deficiencias, lo cual cae como anillo al dedo para seguir teniendo gente pobre, ignorante y que sea fácilmente adoctrinable mediante una dádiva.

Tras casi cuatro meses de encierro, los niños salen de vacaciones para continuar su asueto en el claustro, porque la curva de contagios del virus se mantiene al alza y es imposible viajar a algún sitio, ni siquiera salir a entretenerse a un parque o algún centro deportivo o de recreación. El encierro no sólo ha ocasionado el aburrimiento familiar, sino en muchos casos trastornos psicológicos, casos de violencia intrafamiliar, y si a eso le agregamos el desempleo y la caída de la economía a niveles nunca vistos, la desesperación en los padres de familia, esto causa muchos trastornos físicos, por el hambre, y mentales por toda la problemática que están viviendo, sin ver mejoría en un futuro cercano.

La educación superior no escapa de esta tragedia, por más que las instituciones de enseñanza y los profesores se esfuercen, miles de estudiantes están concluyendo el año escolar desde casa con muchísimas deficiencias. Carreras como medicina, odontología, veterinaria y otras que en su preparación requieren de prácticas, concluyen sus cursos sin haber ensayado esas actividades presenciales con pocas o nulas posibilidades de recuperar esas experiencias no vividas y tan necesarias para su preparación.

Por lo pronto, este periodo vacacional nos mantendrá encerrados en casa, si es que queremos mantener la salud a pesar de lo que diga el color del semáforo epidemiológico y porque mucha gente, ante la necesidad y desesperación, tiene que salir a la calle a tratar de buscar el pan para sus familias, lo que mantiene el riesgo de contagio a un nivel alto y no sólo para los enfermos y adultos mayores, pues ya se están viendo incluso bebés que nacen ya infectados del virus.

De tal manera que mientras no exista la vacuna, no queda más que pasar las vacaciones en casa y preparar a los niños para el nuevo ciclo escolar.