Hace unas semanas el presidente López Obrador anunció que la paraestatal Telecomm (Telecomunicaciones de México) dejaría de llamarse así para dar paso en poco tiempo a lo que se conocerá como Financiera del Bienestar, beneficiando a las familias más humildes de México y especialmente a las de todo el colectivo migrante.



Telecomm es una de las más antiguas paraestatales del país. Su presencia en México es de 171 años y comenzó siendo la encargada de enviar y recibir mensajes telegráficos, lo que se consideró como toda una revolución comunicacional. Recordemos que una carta tardaba hasta tres meses en llegar a su destino si es que llegaba, pues a veces eran robadas por bandoleros y jamás llegaban a su destino final.



Un dato curiosos es que la llegada del telégrafo a nuestro país fue gracias a Juan de la Granja, un español que presenció en Europa el primer envío de un mensaje telegráfico de parte de Samuel Morse, y solicitó un permiso al gobierno mexicano para instalar y utilizar esta tecnología en nuestro país. Así, el 5 de noviembre de 1851 fue enviado el primer telegrama desde Puebla hasta Ciudad de México. Cabe mencionar que el pueblo desde donde se envió este primer telegrama, ahora lleva el nombre de Nopalucan de la Granja, Puebla, en honor a ese español.



Durante años Telecomm no solamente se dedicó a enviar telegramas pues poco a poco también comenzó enviar giros nacionales, es decir, dinero, partiendo de la necesidad de enviar y recibir efectivo cuando muy poca gente contaba con cuentas bancarias. De esta manera Telecomm comenzó a ser oferente de servicios financieros básicos como recibir pagos de servicios, depósitos o retiros, y, más recientemente, es la encargada de los pagos directos de los diversos programas sociales como las pensiones del Bienestar para los adultos mayores.



Actualmente hay mil 700 sucursales Telecomm en todo el país, mucho más de lo que cualquier banco ofrece, pero lo más importante a destacar es que la mayoría de estas sucursales se encuentran en lugares muy alejados o de difícil acceso.



A partir de la actual administración, el presidente López Obrador ha dejado clara la necesidad de reposicionar a la paraestatal, para lo cual le ha dado nuevas tareas como potencializar todas las actividades referentes a las remesas, dar créditos y fomentar el ahorro, toda una reconfiguración para que la gente vuelva a confiar en ella y posicionarla como una empresa líder de vocación social. Además, hace unos días, el Presidente decretó que Telecomm se convertiría en Financiera del Bienestar (FB), la cual no sólo realizará todas las tareas que ya hacía sino que involucrará nuevos servicios financieros para el bienestar de la población.



Haremos énfasis para el caso de las remesas pues es necesario que los mexicanos que trabajan en EEUU conozcan las ventajas que tienen al enviarlas por lo que será la FB: son las sucursales más cercanas a sus familiares en México, no se exige tener una cuenta bancaria para recibir el dinero, son las más seguras pues los envíos se hacen con el tipo de cambio que fija cada día el Banco de México, evitándose así la especulación cambiaria y recibiéndose el 100% de lo enviado, y, finalmente, pueden enviarse hasta 7 mil 499 dólares, lo que ninguna otra casa bancaria o remesadora permite, pues sus límites de envíos son mucho menores. En fin, habrá transparencia, rapidez y no cobro de comisiones.



Financiera del Bienestar, como su antecesora, seguirá siendo una empresa pública que como tal se debe a la gente; es por ello la cantidad de cambios que se están dando y servicios que se van incorporando, y que poco a poco irán recuperando la confianza de la gente. Será una muestra más de que este gobierno piensa en el interés de la gente y no sólo en el interés privado.



