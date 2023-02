Financiera Nacional de Desarrollo, un verdugo más para el campo

Son muchas las voces de desesperación que resuenan en este comienzo de año para denunciar las afectaciones que padecen en su ámbito económico a consecuencia de la crisis; una de ellas proviene del campo.



Un campo mexicano endeudado, sin desarrollo, en estado de marginación y ahora de más pobreza ocasionada por créditos que les otorgó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) en la confiaron por ser banca de desarrollo.



¿Y qué significa que sea banca de desarrollo? Bueno, se trata de una institución que nació con la finalidad de apoyar el desarrollo del campo mexicano con créditos justos, flexibles y baratos dirigidos a habitantes del medio rural cuya economía proviene precisamente de su entorno, haciéndolos sujetos de créditos para mejorar su calidad de vida en general. Sin embargo en la realidad qué es lo que sucede, en principio que no ha habido una colocación de créditos que se ciñan a la viabilidad de pago de nuestros hombres y mujeres de campo, los créditos se colocan de la misma forma que lo haría una institución de crédito bancaria tradicional, para quienes su único negocio es prestar dinero y cobrar intereses.



Ahora, en el tratamiento de su cartera vencida (los que ya no pueden pagar) sus prácticas son aún más abusivas y ventajosas que las de un banco tradicional, que ya es decir. Aunado al hecho de no haber establecido una política de apoyo para rescatar o sostener a quienes tenían vencimiento de pago en los años 2020, 2021 incluso 2022 años en los que el campo no se escapó de padecer los efectos de la pandemia.



No es por nada entonces que desde fines del año pasado se cierne una alerta del pronto anuncio de quiebra de la fallida Financiera Nacional de Desarrollo (FND) que hoy dirige Baldemar Hernández Márquez, lo que nos lleva a extremar precauciones al momento de cerrar acuerdos de pago con la institución para que de suceder, sea posible contar con la seguridad de que el dinero fue pagado y que habrá alguien legalmente autorizado que devuelva las garantías de los préstamos y que cancele las hipotecas. Por ello esta semana instruidos por el Barzón de Resistencia Civil estado de Veracruz sostuvimos una reunión con el área jurídica y de cobranza de la Financiera en su oficina regional Sur que se ubica allá en la Ciudad de Puebla, pudimos ahí comprobar las políticas leoninas y abusivas con la que la FND se conduce para recuperar sus cobranzas las cuales anticipo, no son nada honradas, legales y mucho menos eficientes. Por ejemplo, exigen pagos que no consideran ningún apoyo por los años de la pandemia, la consigna es recuperar la totalidad de los intereses generados en la época, llegando a valorar alguna consideración únicamente sobre los moratorios, pero sin precisar ni comprometerse a un porcentaje. De lo que sí dan el porcentaje exacto es del 20% a pagar en concepto de honorarios a sus despachos de cobranza que contrataron para demandar a esos productores vulnerables a quienes prometieron apoyar.



Lo que es sí o sí, para quienes hayan sido demandados aunque aún no les haya llegado la notificación, por ejemplo en el caso de un productor que presente un saldo de 300 mil pesos de deuda de capital, tendrá que pagar aparte de su deuda y los intereses, 60 mil pesos a los abogados de la financiera, aunque se haya presentado voluntariamente a cubrir su deuda. Esta práctica ni los bancos más leoninos la tienen, pues parte de las negociaciones consisten precisamente en disminuir los costos generados por juicio, sobre todo cuando la voluntad del deudor es terminar el pleito y pagar.



Otro abuso de la Financiera es que pide anticipos del pago de la deuda como una muestra de la “voluntad” de querer pagar, pero sin “papelito de por medio” para no obligarse a recibir ese dinero como pago de capital o de una deuda negociada con quitas; ello implica el riesgo de que ese dinero, que va a una cuenta concentradora, entre a “la licuadora” sin la certeza para el deudor sobre el concepto al que se va a aplicar el dinero o si este no le será tomado a cuenta solo a intereses. ¡Eso no es actuar con honradez y menos con transparencia! Eso es hacer leña del árbol caído.



@terecarbajal



www.elbarzonrc.org



elbarzonrc@yahoo.com.mx