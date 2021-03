Fiscalía juarista

Aunque el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, han reiterado que el caso del exdirigente perredista Rogelio Franco Castán no tiene ningún trasfondo político...

Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado (FGE) se está viendo muy selectiva al procurar justicia con un doble rasero.

Y es que mientras al exfuncionario yunista, a quien inicialmente pretendían detener por haber golpeado a su exesposa terminaron encarcelándolo sólo por "ultraje a la autoridad", la FGE que encabeza Verónica Hernández Giadáns no ha actuado con la misma diligencia del delegado de los Programas Federales, quien desde hace casi seis meses fue denunciado penalmente por el delito de violación.

Como se recordará, el 5 de octubre del año pasado el súper delegado fue acusado por Martha "N", quien en conferencia de prensa se presentó como "Martha-254", por el número de la carpeta de investigación abierta por la FGE, que es la 254/2020.

Roberto Rodríguez Cruz, abogado de la víctima, se quejó en esa ocasión que la Fiscalía ha sido omisa en las diligencias, al grado que la carpeta de investigación está estancada. El litigante denunció que desde la FGE hay un claro boicot para dejar este abuso sexual en total impunidad pues ni siquiera ha citado a declarar al acusado.

En la conferencia, Martha "N" expuso que el abuso sexual se registró en septiembre de 2019. Sin embargo, dijo que los dos abogados que inicialmente había contratado se resistieron a interponer la denuncia en contra del funcionario por miedo al poder del exdirigente estatal de Morena, quien presumía haber trabajado con López Obrador desde que el tabasqueño fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"No he sido la única mujer que ha sido violentada por el delegado federal", acusó Martha "N", quien exhortó a las demás víctimas a ponerse en contacto con su abogado para interponer una denuncia colectiva y que "no haya impunidad".

Martha "N" aseguró que lo conoció a través de una solicitud de amistad por Facebook. "Me preguntó si sabía quién era. La verdad yo no tenía ningún contacto con esta clase de personas. Me hablaba de las luchas que ha tenido con el Presidente, que son muy buenos amigos, que es jefe del gobernador y de todo el mundo, pero ya después enseñó otra cara, que es la de violador", acusó Martha "N".

Casi cuatro meses después, el 11 febrero de este año, el presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, dio a conocer otro caso de presunta tentativa de violación a una mujer originaria de Las Choapas por parte del funcionario, la cual fue identificada como "Carmen 209".

Pero en la FGE parecen seguir al pie de la letra la sentencia atribuida al expresidente Benito Juárez: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas".