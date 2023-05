Fotografías del gobierno

Me quedé el sábado pasado extasiado varios minutos, con la fotografía que circulaba en redes sociales, donde varios funcionarios del gobierno que encabeza en Veracruz el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez cargaban un féretro con una cartulina del rostro de la ministra presidenta de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña, liderados por el secretario de gobierno Éric Patrocinio Cisneros Burgos, así como la cruz donde se leía claramente, otra vez su nombre, con las letras: que en paz descanse.



¡Mira las estampas del gobierno de Andrés Manuel! Le comenté a la persona que platicaba conmigo. A este gobierno de cuarta podemos explicárnoslo a través de fotografías, porque mientras en Veracruz las muertes y secuestros ocupan todos los días las 8 columnas de los medios de comunicación, ubicándose lamentablemente en los primeros lugares en homicidios dolosos, feminicidios, dando muestras que no hay planes y estrategias para combatirlos, nuestro ejecutivo estatal anda con su gabinete paseando ataúdes, haciendo apología del delito, con una cruz donde se le desea a la presidenta de la Corte Suprema que descanse en paz, es decir, su muerte.



Otra fotografía: marinos con armas largas invadiendo propiedad privada a las seis de la mañana, con toda su vestimenta en plan de asalto, obedeciendo instrucciones del ejecutivo federal y del almirante secretario de la marina, “adueñándose” -temporalmente-, afirma la corcholata Adán Augusto López Hernández (sí, el mismo que semanas atrás dijo que el señor presidente jamás se desvaneció, ni perdió el conocimiento en Mérida, Yucatán), como para desvirtuar que se trata de una expropiación.



Otra fotografía: Cuerpos regados, 1, 2, 4, 6, 10, a un lado de vehículos racer (todo terreno), en medio de charcos de sangre a las 3 de la tarde, con publico recorriéndolos, haciendo uno de ellos una descripción de la masacre, sin rubor alguno, como acostumbrado ya a estas escenas que en Europa serían de terror, describiendo como ocurrieron los acribillamientos, y manifestando la respuesta que siempre escuchamos cuando se dan estos sucesos: las policías, ni sus luces.



Una fotografía más: esta de AMLO, desde el púlpito de la mañanera, celebrando otro decretazo, con su sonrisa de sorna para que sus mega obras no puedan ser auditadas, verificadas, comprobadas por quienes aportan dinero con sus impuestos para que las hagan (sin consultárselas), negándole el derecho al pueblo bueno para ver cuanto realmente costaron, que constructora las hizo, bajo qué condiciones. ¿Qué esconde? ¿Por qué no quiere el presidente -si es incorruptible- que se verifiquen los gastos?



Otra fotografía: La cara de Ana Gabriel Guevara descompuesta, alterada, con una boca que no dejaba de abrir y cerrarse, sin conectarse con el cerebro, lanzando víboras y escupitajos contra las nadadoras mexicanas ejemplares, ganadoras de medallas de oro y cobre, si campeonas mundiales y sin ningún apoyo del gobierno federal, mandándolas a vender calzones para que sigan entrenándose y vayan a competir a Japón, y luego a las olimpiadas de París, con sus propios recursos, mientras ella, envuelta en un traje sastre blanco impecable, comprado en palacio de hierro (donde se le ve muy seguido), iracunda, no paraba de denostarlas, acusándolas de mentirosas y ladronas.



Esta exposición de fotografías: la del ataúd, la de los marinos, la de los cuerpos acribillados, la de AMLO, la de la cara de Ana Gabriel Guevara, son las imágenes del gobierno de la 4T, de los funcionarios de la 4T, de los que afirman que ellos son distintos a los maloras del PRI y del PAN, y que todos sus actos los realizan para beneficio del pueblo, porque para ellos, primero son los pobres (quizás porque los están multiplicando).



Parafraseando al filósofo de Macuspana: pobre de México y de los mexicanos, tanto añorábamos un cambio, que resultó una involución, un salto pa´tras con el que nos prometió la gasolina de a 10, y la salud al estilo Dinamarca, por decir lo menos.