“La educación no ha tenido la discusión que merece. Pocos elementos educativos trascienden: con excepción del rutinario festejo del día del maestro… A pesar de su valor intrínseco y de su importancia estratégica, parece que a nadie le interesa. En el affaire de la imposición arbitraria de la Nueva Escuela Mexicana, sólo levantó su protesta un puñado de académicos; no hubo reacción alguna de los maestros ni de los padres de familia”, apunta Gilberto Guevara Niebla. En el último libro del Dr. Eduardo Andere M. el “Fracaso Educativo: gobiernos van y vienen y seguimos igual o peor”, se da cuenta de ello.

Eduardo Andere es analista y escritor en temas de políticas públicas, política educativa, educación comparada y aprendizaje; es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México.

El Dr. Andere es Doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston con maestrías en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Su tesis le mereció el Primer Premio de Economía Banamex. Tiene un amplio número de publicaciones.

En “Fracaso Educativo”, Andere hace un análisis crítico y revelador sobre los desafíos persistentes en el sistema educativo de México. A través de un recorrido minucioso de las políticas educativas de México durante más de dos décadas, el libro muestra con “cifras duras” las fallas estructurales de un sistema educativo anacrónico que ha caído en el error a pesar de las diferentes ideologías de los gobiernos en turno.

El autor señala que hay factores estructurales que limitan el proceso educativo y que llama las barreras estructurales: la pobreza, la desigualdad, la salud, la corrupción, la inseguridad, y que las cifras que manejan los gobiernos sobre esos problemas son maquilladas y no corresponden a la realidad.

“El cambio no es fácil porque se tienen que atender varios aspectos a la vez. Con todo, preocupa mucho, el solo título del libro, pues este en efecto da cuenta de administraciones van y vienen y seguimos con malos resultados en materia educativa”, comenta Arcelia Martínez Bordón, en Educación Futura.

Andere aborda temas como la evaluación y la calidad educativa. La evaluación educativa ha fallado, comenta. Esta no ha permitido conocer la verdadera situación del aprendizaje en México. La evaluación educativa murió antes de dar resultados. Desde hace 20 años la educación no ha cambiado, hay fracaso en los aprendizajes.

La historia de los aprendizajes es desoladora; al rechazar -como ahora- las evaluaciones internacionales PISA (estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos), muestran a México con puntajes muy bajos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde los países miembros discuten y desarrollan la política económica y social. Esto tiene fuertes implicaciones para el sistema educativo nacional.

Y por lo mismo los que más pierden son los niños y jóvenes por falta de una educación de calidad porque los políticos no tocan los problemas educativos a fondo, puntualiza el autor de “Fracaso Educativo”. Es imposible valorar los avances del sistema educativo sin información confiable. Se necesita pues una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación fortalecida, con más presupuesto y sobre todo, con más capacidad de interlocución y apertura hacia la ciudadanía.

Andere identifica otros desafíos en el sistema educativo mexicano: La formación y capacitación de los docentes es crucial para garantizar una educación de calidad.

Señala que la falta de actualización y desarrollo profesional puede afectar negativamente la calidad de la enseñanza. Infraestructura escolar: La falta de infraestructura adecuada, como aulas bien equipadas, bibliotecas y espacios recreativos, dificulta el proceso de aprendizaje. Andere aboga por inversiones en infraestructura para mejorar las condiciones de las escuelas. Participación de los padres: La colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares es fundamental. Él destaca la importancia de involucrar a los padres en la educación de sus hijos para lograr mejores resultados. Equidad y acceso: La desigualdad socioeconómica afecta el acceso a la educación. Andere aboga por políticas que reduzcan las brechas y brinden igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, así como la deserción escolar: La alta tasa de deserción es un problema persistente. Andere sugiere estrategias para prevenir la deserción, como programas de apoyo académico y atención personalizada.

Destaca otros aspectos como el gasto educativo, el cual a lo largo de las últimas décadas ha disminuido, y por qué es crucial considerar no sólo cuánto se gasta, sino también cómo se gasta. “Andere observa que, entre 1992 y 2022, no solo no hubo incrementos significativos en el gasto, sino que México está rezagado en comparación con otros países”.

En los últimos años, programas clave como el desarrollo profesional docente sufrieron recortes presupuestales significativos, afectando la calidad y equidad en los servicios educativos”, enfatiza Martínez Bordón. Andere también evalúa críticamente el papel de las becas en la educación mexicana y su impacto real en la calidad educativa.

El libro ofrece recomendaciones para superar barreras estructurales, optimizar el gasto, revalorizar la educación y mejorar su calidad. A pesar de las condiciones por las que atraviesa el sistema educativo mexicano, Andere tiene confianza en las maestras y maestros y en los padres de familia.

Hay buenas escuelas, maestras y maestros quienes señalan “si el sistema no me apoya tengo los elementos necesarios para salir adelante”. “Fracaso Educativo” no sólo desenmascara falacias persistentes durante 20 años en torno a la educación, sino también como una obra crítica allana el camino hacia una política educativa, sin retórica, basada en políticas públicas eficaces y contextualizadas.