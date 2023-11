Frente Amplio por Veracruz

En estos días, muchos ciudadanos veracruzanos han impulsado una alianza local electoral para apoyar, desde esta entidad federativa, al Frente Amplio por México y construir en el ámbito estatal un gobierno capaz de retomar el camino del Estado de derecho y la reconstrucción de las instituciones democráticas. Toca a los partidos políticos, de acuerdo con sus estatutos, decidir sobre este asunto. Tanto el PRI como el PRD realizarán sus procedimientos internos correspondientes.

Por lo que hace a los panistas, en la semana pasada se realizó una consulta a los Comités Directivos Municipales por parte de sus consejeros estatales. Se plantearon dos cuestiones: la primera sobre propuestas para la elaboración de la Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional 2023-2027 de carácter local, y la segunda sobre la conveniencia de la suscripción de convenios de asociación electoral con otros partidos en el estado de Veracruz.

Corresponde ahora al Consejo Estatal, “previa consulta de las consejeras y consejeros en reunión informativa en Comités Municipales, autorizar, por mayoría calificada de dos terceras partes del total de las y los integrantes, a la Comisión Permanente Estatal a suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente” (artículo 65, inciso j) de los Estatutos Generales aprobados por la XIX Asamblea Nacional Extraordinaria el pasado noviembre del 2022.

Respecto de la plataforma electoral local del PAN, aún falta realizar más consultas con los diversos simpatizantes y expertos en las diferentes ramas de la administración pública, pero en cuanto al segundo punto ¿qué han dicho los panistas en los comités municipales?

Las opiniones están divididas de muchas maneras: algunos consideran que es fundamental realizar la alianza local con el PRI y el PRD para ganar el Gobierno del Estado, otros que sí, siempre y cuando el PAN encabece la candidatura a gobernador, hay quienes señalan que lo más importante es que se acuerden las candidaturas de los diputados locales en cada distrito, también hay quien opina que debe realizarse una encuesta e incluir a los ciudadanos interesados que no tienen militancia en los partidos políticos para definir coordinadores y, en su caso, candidatos, etc.

En lo personal, yo estimo que el momento histórico por el que pasa México y Veracruz, en el que han aumentado las amenazas sobre la libertad de las personas, el deterioro de las instituciones democráticas y del riesgo de colapsarse el Estado de derecho, exige generosidad y la virtud de la templanza, es decir, hacer a un lado las legítimas aspiraciones personales o de grupos y mirar en todo el bien común.

En la asamblea fundacional del PAN, en 1939, don Manuel Gómez Morín exhortó a elevar la vida pública de México dando “un ejemplo de sinceridad, de examen sobrio y grave, de desinterés, para aligerar este ambiente de mentira, de pasión personal que sobre nuestro país gravita; que en medio de los presagios de desastre que tienen abrumado al mundo, nos dé el alivio de comprobar la posibilidad de que los hombres pueden entenderse con lealtad generosa, al amparo de los claros valores del espíritu”.

Estas palabras hoy son tan válidas como hace 84 años, recordarlas nos ayuda a tomar decisiones que estén orientadas a optar por la unidad de los ciudadanos de buena voluntad que impulsan los principios fundamentales de la democracia. Las circunstancias cambian, pero no la esencia de los principales problemas actuales: la mentira y el autoritarismo. Una Alianza local es necesaria para contribuir a la lucha nacional. Si no se detiene el populismo mexicano en el 2024, quizás ya no haya otra oportunidad.

