Frente de resistencia contra la Cobranza Abusiva

Las quejas por cobranza abusiva, aumentan a la par que lo hace la cartera vencida, las denuncias por estos hechos parecieran no importarles a los despachos de cobranza y menos a sus contratantes; videos simulando embargos, amenazas de denuncias por fraude, llamar a amistades y referencias, son parte de las técnicas utilizadas para doblegar al deudor y orillarlo a pagar hasta lo que no debe.

Es válido cobrar una deuda, tan válido como el reconocerla; sin embargo, violentar la ley al hacerlo, torna a esta actividad como un acto ilegal que debe tener un freno y por supuesto una sanción.

Desafortunadamente pareciera que los motores que alientan la falta de temor en los abusivos son, en primer lugar la eficacia y prontitud para obtener el pago de las deudas vencidas, porque sí recuperan pagos (¡a qué costo!), y en segundo (lo más triste) que se saben seguros -que en la actualidad- a como están las cosas con la Condusef al mando del señor Rosado Jiménez, saldrán impunes.

Así que, no nos queda de otra, mas que crear el antídoto para ese mal, ese cáncer de la cobranza (ilegal) que está arrebatando la salud física y emocional a los deudores, lastimando su vida en el entorno familiar, laboral, emocional.

¿Y cuál es el plan?, pues capacitarnos en el conocimiento de nuestros derechos, lo que está permitido hacer, lo que es legal, y lo que deja de serlo por infringir las normas de la legalidad.

Así tendremos la respuesta adecuada para cada mensaje, para cada amenaza, para cada llamada.

Por ejemplo, en el caso del video; la profesora a quien se lo enviaron para atemorizarla, amenazándola con que si no pagaba cualquier día llegaría a su domicilio un embargo de bienes con desalojo, contrató un crédito por una cantidad menor, con pago vía descuento a su nómina, el que nunca se aplicó pues para aquel entonces (según recuerdo) hubo un Gobernador en Veracruz que ordenó rescindir el contrato a la financiera respecto de la nómina de la SEV motivo por el cual no se verificó el pago, el contrato ordenaba llevar a cabo el pago de cierta manera y al no hacerlo la acreditada acudió con la financiera para cubrirlo pero ésta se negó argumentando que no habría ningún problema y que en breve se reestablecería el descuento automático, y que solo restaba esperar. Ahora, con la “bola de nieve” de intereses que se generaron por causas no imputables a ella, que además debieron haber estado previstas en el contrato, desplegó las artes de su despacho para recuperar a como diera lugar el pago, enviando a la profesora al servicio médico pues afectaron sus nervios por las constantes llamadas y envío de imágenes inapropiadas.

Respuesta al caso; nada de eso es viable de suceder sin una orden judicial, incluso en Veracruz no es práctica común llevar a cabo el embargo de bienes con auxilio de la fuerza pública, y si alguien llega a su domicilio con arbitrariedad llame a la inmediatamente a la policía. Funciona.

Otro ejemplo, un médico contrató dos créditos con la financiera en mención ambos debieron haberse descontado de la nómina, y por las mismas causas que ya fueron referidas no se llevó a cabo el descuento, al paso del tiempo el acreditado fue requerido del pago, y pagó. Pero la financiera solo cobró uno de los créditos, pero como no otorgó carta finiquito el médico concluyó (en buena fe) que el saldo pagado liquidaba ambos pendientes. Años después volvió la misma pesadilla pero ahora con otro despacho, cobrando incluso a amistades y referencias.

Respuesta, las referencias no deben ser molestadas pues no tienen relación alguna con la deuda.

Vamos a unirnos y a practicar este ejercicio con todos aquellos casos que nos hagan llegar, conformando un frente de resistencia civil pacífica para enfrentar estos actos de cobranza abusiva mediante talleres de asesoría y orientación cuyas fechas daremos a conocer.

Si los cobradores reciben capacitación, los deudores tendremos que hacer lo mismo. Si está interesado ¡anótese ya!

2281148502 visite www.elbarzonrc.org Contacte elbarzonrc@yahoo.com.mx, O sígame en @terecarbajal