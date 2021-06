Frutos del resultado electoral

Andrés Manuel López Obrador hizo una gira de trabajo a la entidad, concretamente a Martínez de la Torre para reunirse con ejidatarios y destrabar un conflicto de casi seis años por la negativa de los propietarios a ceder terrenos que permitan concluir la autopista Cardel-Poza Rica-Tuxpan-Tampico.

Este objetivo se logró bajo el compromiso de realizar obras para esas comunidades rurales; instruyó al titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz-Leal, a elaborar y aplicar un programa de construcción de caminos rurales para que, bajo el mismo esquema que se practica en Oaxaca donde se entregan los recursos federales a los municipios para que sean quienes se encarguen de esas obras junto con los pobladores, se haga lo mismo en el estado, “con las nuevas autoridades municipales” que comienzan su gestión en enero de 2022; además, al mismo funcionario le asignó “dar especial atención” al arreglo de las carreteras veracruzanas, de las que urgió la necesidad de invertir (en estas vías) “que están llenas de baches; hay que mejorarlas”. Sin duda, los compromisos del titular del Ejecutivo federal, reflejan su buen ánimo hacia el gobernador y a la población que, en su mayoría, le refrendaron su apoyo en las pasadas elecciones y ahora él corresponde de esta forma; es la constante en el ejercicio de la política, de premio o castigo, que en justicia no tendría que serlo, pues los gobiernos democráticos tienen la obligación de servir a todos por igual. Por lo pronto, reinician los trabajos de la constructora Mota Engil para terminar la autopista, probablemente este mismo año si no existen nuevos conflictos, y sobre los caminos rurales de los que ya lo había suscrito verbalmente ese mismo ofrecimiento en una gira que realizó hace aproximadamente un año por la zona norte de la entidad, y las carreteras que han sido abandonadas, seguramente comenzarán a concretarse en el siguiente año, una vez que se consideren en el presupuesto de Egresos de la Federación de 2022. Lo que urge ahora es que el director del Centro SCT, Martín Ramón Álvarez Fontán, se ponga a trabajar de inmediato para presentar el proyecto solicitado por López Obrador a su jefe Arganis. No es un improvisado, pues el funcionario ya se ha desempeñado como director general de Carreteras y Caminos, en la SIOP, y debe tener conocimiento de dónde se necesitan con urgencia esos caminos y carreteras que requieren de rehabilitación. Enhorabuena, el anuncio es de suma importancia, sobre todo en zonas rurales donde la vida es difícil para miles de productores rurales que, por esa falta de infraestructura, ven arruinados sus esfuerzos debido a que no pueden sacar la producción de alimentos hacia los mercados y una buena parte de esta se echa a perder en los campos de cultivo.

En otro tema, son tantas las urgencias de los panistas por “legitimarse” que hasta han adelantado la “entrega-recepción” de Fernando Yunes, a la entrante Patricia Lobeira de Yunes, la esposa de su hermano Miguel.

Escriba a opedro2006@gmail.com

