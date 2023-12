Fugas en Fuerza y Corazón por México

Los que andan queriendo desaparecer del mapa electoral a Movimiento Ciudadano -Alito Moreno, Marko Cortés y corifeos de sus partidos- hacen como que no ven que su barco, donde va el PRD, el PAN y el PRI, se está yendo a pique desde hace varias elecciones, precisamente desde que ninguno de sus gobiernos resolvió los problemas fundamentales de México.

¡Tuvieron el poder político por más de 70 años uno y 12 otro, y no quisieron y no pudieron hacerlo!, de ahí el divorcio del pueblo para con ellos.

Pensaron estos dos hombres, como estrategia para estas elecciones federales, que ir aliados con el PRD los salvaría del descrédito nacional, con un discurso antimorenista (aunque en el seno de las cámaras de Diputados y Senadores voten como matrimonio con las huestes de AMLO), y evitarían el juicio popular contra ellos.

Eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Siguen siendo los dos partidos más odiados por las y los mexicanos, como lo consignan no una, no dos, sino todas las encuestas a las que ellos quieran acudir.

Y lo que es peor para estos tristes y penosos personajes, es que desde que llegaron ellos a las dirigencias de sus partidos, han perdido casi todas las elecciones locales, muchas de ellas entregadas por “valiosos priistas-panistas” que a la vuelta de unas semanas de ocurridas, el presidente López Obrador los ha premiado con sendas embajadas, es decir, los priistas-panistas han ganado más embajadas con AMLO que elecciones en sus estados.

¿Son de fiar, luego entonces, estos ilustres militantes del PRI o del PAN, cuando la realidad nos muestra cómo, en la práctica diaria, están más cerca del Presidente que el discurso antiamlo que pregonan?

Así, semana tras semana, aparte de perder elecciones, los connotados militantes de esos partidos abandonan el barco denominado >Fuerza y Corazón por México<. La semana pasada saltaron del PRItanic el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; otro, para variar, que acaba de perder una elección y fue recibido y atendido por Claudia Sheinbaum; y del lado del PAN, el exgobernador por Chihuahua, Javier Corral, a quien de inmediato la Cuarta Transformación lo recibió con un abrazo y un alto cargo dentro del círculo cercano a la candidata de Morena.

Ambos dijeron que llegan convencidos que Morena es su nueva casa, y cómo no, si Morena se ha convertido en el nuevo PRI, de ahí su Cuarta Transformación PNR-PRM-PRI-Morena.

Así que Alito y Marko podrán decir misa, pero sus partidos políticos son, en el día a día, los principales apoyadores a las iniciativas que manda Andrés Manuel al Congreso, y también son los principales surtidores no de cuadros, sino de ripio que huyen del PRI y del PAN, porque ven que van hundiéndose y saltan del barco para llegar cómodamente a Morena, donde su candidata, sin vergüenza alguna, recibe todo ese material con bombo y platillo, sin tomar en cuenta su negro historial.

Valdría la pena que las mujeres y hombres de valía que aún están en esos partidos dieran un golpe de timón y se deshicieran de Alito Moreno y de Marko Cortés, antes de que los entierren juntos el 2 de junio del 2024.

plazacaracol@hotmail.com

Threads: @helíherrerahernández

(X) HELÍHERRERA.es