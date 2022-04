Funcionarios públicos pueden ejercer sus derechos electorales

El gobernador Cuitláhuac García fue claro en su postura respecto a la convocatoria para la revocación o ratificación de mandato, al explicar que los funcionarios públicos en sus horas libres son también ciudadanos y pueden ejercer sus derechos electorales.

Pero no solamente eso comentó, sino que fue directo al señalar que el Instituto Nacional Electoral no hace nada en la promoción de este importante evento que se llevará a cabo el 10 de abril en todo el país. Del INE dijo que actúa en contra de quienes promueven la participación y no actúa como un verdadero árbitro, porque ante los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador no hace nada y con ese comportamiento pareciera que está interesado en que no haya participación en esa votación. Es razonable el posicionamiento del mandatario estatal al ver que existe una verdadera apatía de parte de la autoridad electoral que, efectivamente, quisiera que el evento democrático pasara de noche y evitar que el pueblo se manifieste en las urnas el 10 de abril próximo.

Cuitláhuac García fue entrevistado en el libramiento de Coatepec y ahí emitió sus puntos de vista con carácter enérgico y señaló la deficiente difusión de parte del INE, para promover este evento que es de su entera responsabilidad; fue por eso que dejó en claro que los funcionarios en su tiempo libre podrán hacer uso de ese derecho.

Pero esa declaración no es unilateral ni exclusiva del gobernador veracruzano, sino que fueron aprobadas esas acciones por los diputados y senadores desde hace una semana, entonces nada de extraño tiene que el mandatario reitere esa decisión.

Por si fuera poco, grupos de morenistas están convocando a una mega concentración para mañana a las 5 de la tarde en la plaza Lerdo, para mostrar el músculo y ofrecer su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Falta un poco más de dos años para las elecciones de 2024 y los ánimos se siguen calentando en la cancha electoral, porque en tanto que algunos se esmeran en querer desacreditar el gobierno morenista, otros insisten en sostener este modelo gubernamental en contra de la corrupción, la generación de empleos y la atención a los que menos tienen.

Mucha gente de las colonias de las comunidades y de otros puntos de la geografía veracruzana están listos para emitir su voto el 10 de abril próximo, mientras se siguen haciendo los ejercicios de calentamiento como el de mañana en la plaza Lerdo. Más claro ni el agua.