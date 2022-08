¿Ganar de nuevo? Sólo con Ahued

Buen día, apreciado lector. Resurgen las discusiones y alegatos, que no reflexiones maduras, sobre la persona que debiera gobernar la entidad en el siguiente periodo. En el trayecto de vida hemos tenido gobernantes ejemplares, aunque en los últimos años muy cuestionables.

Todos sabemos que los cargos públicos deben ser para servir y no para servirse; que los servidores públicos deben actuar con eficacia, honestidad y eficiencia para resolver con responsabilidad los conflictos que se presenten, con base en los lineamientos legales que el Estado emane.

¿Se acuerda usted de buenos y honestos presidentes de la República?, muchos dirán Ruiz Cortines, López Mateos, Marco Antonio Muñoz, Quirasco, López Arias, Murillo Vidal, Hernández Ochoa, Acosta Lagunes, Gutiérrez Barrios, Dante Delgado, Chirinos, Miguel Alemán.

¿Y alcaldes?, pues algunos como Rubén Pabello, Jorge Uscanga, Manolo Fernández, Guillermo Zúñiga, Américo, Elízabeth Morales, pero en Xalapa solo Ricardo Ahued Bardahuil, empresario muy apreciado en todos los sectores, unifica comentarios favorables después de haberse desempeñado dos veces como alcalde, diputado, senador y director de Aduanas.

¿Alguien lo duda?, serían “sus” propios compañeros de partido. Ricardo dijo recientemente a la Asociación de Periodistas que preside don Melitón Morales Domínguez, que no busca la gubernatura; que no estaba en su proyecto de vida hacer lo que está haciendo, que no es ambicioso de poder, que no le gusta que le aplaudan porque no es artista ni cantante; que quiere terminar su encargo actual y caminar por la ciudad sin recibir mentadas o abucheos.

¿Existe un mejor prospecto para gobernar bien la entidad? No se hagan bolas, si quieren volver a arrasar ya no habrá otro “Peje”, ahora el candidato que conviene a todos para gobernar la entidad es don Ricardo Ahued.

RECONOCIMIENTO A ALBERTO SOSA

Ayer por la tarde en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM, la influyente organización Legión de Honor Nacional de México, que preside el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, realizó sesión solemne de ingreso de miembros de número de distinguidas personalidades de la academia, el derecho, la justicia y la empresa, en la que por Veracruz, merced a su intachable trayectoria como abogado, servidor público y dos veces presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue ingresado el magistrado en retiro Alberto Sosa Hernández, así como el prestigioso abogado Tomás Mundo Arriasa. Recientemente fue aceptado otro gran ser humano como es mi paisano Alberto de la Rosa. Ahí figuran Jorge Reyes Peralta, Gilberto Farías y Jesús Corichi Jiménez Garrido. Paz y armonía para todos. Cuidemos el agua.

