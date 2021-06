Ganó Veracruz pese a oposición

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la jornada electoral del pasado domingo expresó un grado de madurez política nunca antes vista.

Porque se votó no sólo por un partido o un candidato, se votó por un proyecto, el proyecto de la transformación de nuestro país.

En realidad, precisa el mandatario, se votó por dos proyectos, distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal. Para quienes hemos estado, en el caso de Veracruz, desde el Movimiento de Regeneración Nacional, en el fragor de la batalla, nos dimos cuenta de que el monstruo de mil cabezas se resiste a morir y aún con todo y sus manotazos y aspavientos, intenta resurgir del pasado, tratando de convencer de que “el pasado fue mejor”. A pesar de estas resistencias, de lo atractivo que resulta el sistema de la corrupción arraigada en nuestra sociedad, a pesar de las pasiones desbordadas que intentaron utilizar las armas de la violencia en lugar de las ideas y los argumentos, Morena logró ganar la mayoría de las diputaciones federales, la mayoría de las curules locales y de las presidencias municipales. Veracruz es el estado con mayor representación. En nuestra entidad se registró también la mayor participación de ciudadanos cuidando y defendiendo el voto. Una jornada inédita también en ese sentido, porque los propios ciudadanos cuidaron el voto de sus pares, de sus iguales, los mismos ciudadanos que se volcaron a las urnas. Con todo, Veracruz fue el estado que mejores resultados le dio al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha sido una lucha fácil. Hemos remado contra corriente, porque hemos sido coherentes, porque no hemos repetido las prácticas de quienes han ostentado el poder, ni hemos utilizado la fuerza del Estado, como se hacía en el pasado inmediato. Con todo, los resultados han sido esperanzadores, porque permiten que la transformación siga su marcha. Lo dijo este lunes, de la mejor manera, el jefe de las instituciones del país y nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador: “Como resultado de esta elección los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de diputados y esto ¿qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficientes para los más necesitados, para los pobres, tener garantizadas las pensiones para los adultos mayores, garantizar el presupuesto para niñas, niños con discapacidad, garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes de familias pruebas, para que la atención médica y medicamentos sean gratuitos, para que la educación siga siendo un derecho y nunca más se convierta en un privilegio, como era antes”. Por eso luchamos y por eso buscamos ganar. A quienes militamos en este partido nos mueve la gente, el pueblo, nuestros conciudadanos, no el poder por el poder. Lo dijo también muy claro nuestro dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta: “Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación.