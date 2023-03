García Luna y la crisis de Acción Nacional

Entre el surgimiento como fuerza política de Acción Nacional entre 1939 y el año 2000, que es cuando por fin logran acceder a la presidencia de la República, median no solo más de ochenta años, tercian traiciones, como la del propio Vicente Fox a Josefina Vázquez Mota.



Años después, para las elecciones que se realizaron en el 2006, donde Felipe Calderón fuera recordado como el espurio presidente, hay, además: mentiras, doble moral y una oportunidad fallida para consolidarse como lo que inicialmente intentaron, una corriente política alternativa al entonces dominante Partido de la Revolución Mexicana, que más adelante se transformó en el Partido Revolucionario Institucional. Como instituto político basado en principios que pocos de sus militantes han entendido y cumplido, Acción Nacional hoy día se enfrenta a la crisis más importante en toda su existencia, no solo por lo que representan las conductas de Genaro García Luna, sobre quien hoy pesan cinco duras sentencias por ilícitos, que si bien es cierto son conductas propias de él, tienen y tuvieron un amplio impacto en la sociedad mexicana y en las acciones al interior de su instituto político, que son solo el inicio de un catálogo de prácticas cotidianas que rigen la existencia de Acción Nacional, simulando, engañando y fallándole a todo un país. Genaro García Luna era el responsable de la seguridad de los mexicanos, mano derecha de Felipe Calderón, quien a su vez es y será recordado por un baño de sangre en sus seis años de gobierno, con el que cubrió a todo nuestro país y por haber iniciado su mandato entre empujones, tomando protesta de forma accidentada, siendo preámbulo y mal augurio de lo que hoy estamos conociendo gracias a la justicia norteamericana.



Acción Nacional colocó en el sitio de mayor responsabilidad, a quien representa hoy la realidad de ese mismo instituto político, alguien a quien en realidad solo le importó enriquecerse a costillas, literalmente, de la vida de miles de mexicanos.



Después de décadas de lucha, el partido terminó siendo una anécdota, al principio con Vicente Fox y después con Calderón, una tragedia que hoy seguimos padeciendo. El PAN bajo ninguna circunstancia puede estar ajeno a las sentencias de García Luna, es completamente responsable del daño causado en 12 años a una sociedad que creyó en la alternancia y que hoy tiene todo el derecho a dudar de cada acto que realiza esta organización, justamente porque la constante en ellos en los últimos tiempos, ha sido y será la mentira, la simulación, el ser carroñeros de la política y el insistir en un discurso de odio, que es el principal polarizador de una sociedad a la que dañaron hasta lo más profundo y no se cansan de seguir haciéndolo, con una capacidad extraordinaria de exponer su doble moral.



Hoy la sentencia del hombre es contra Genaro García Luna, pero la sentencia histórica y política tiene que ser contra Acción Nacional, que no solo engañó, sino que dañó a un país completo de principio a fin y pasó de un recuerdo a un infierno del que aún no podemos escapar. Acción Nacional robó a los mexicanos la paz y la tranquilidad, la propia esperanza, pero sobre todo la dignidad, entendiendo que esta, es el valor que tiene todo ser humano por el hecho mismo de ser persona y esto lo hace sujeto del goce derechos universales que fueron absolutamente pisoteados, pues la dignidad hace al ciudadano merecedor del respeto de los demás. Nadie puede quitarle la dignidad a un ciudadano, mucho menos un gobierno en turno, como lo hizo Acción Nacional, como no pudieron quitar la pobreza, ni el hambre, ni la agresión, ni la propia inseguridad. Hoy se defiende la dignidad incluso en las peores condiciones que se hayan heredado, porque alguien dijo defendiendo y reconociendo la dignidad de otros, haces lo propio con la tuya.



*Diputado federal. Morena