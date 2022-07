Gas del Noroeste, otra vez

La empresa Gas Natural del Noroeste (GNNO) no quita el dedo del renglón, a pesar de sus tropiezos en Xalapa, Veracruz y Emiliano Zapata, donde en el pasado no concretaron sus planes de distribución doméstica, comercial e industrial del gas mejorado, inclusive, a pesar de que en la capital del estado obtuvo luz verde de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sólo que no pudo brincar el muro del cabildo xalapeño, y tampoco pudo lograrlo en Emiliano Zapata, aunque en ese municipio conurbado de la capital, sin avisar, comenzó la colocación de ductos al pie de la carretera aprovechando una obra de mantenimiento que realizaban en esa vía y que, por supuesto, no se le permitió continuar. Esa empresa ya está en el puerto de Veracruz, pero únicamente surte a empresas como BIMBO, algunas otras de Ciudad Industrial ‘Bruno Pagliai’ y próximamente a Nestlé; en otras partes del país suministra combustible de este tipo en Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón, una parte de Ciudad de México y Puebla. Su intención de entrar a Veracruz tiene varios años, no ha podido, y el principal impedimento de acceso al mercado doméstico veracruzano es el riesgo que representa debido a la insuficiente y poco confiable información del proyecto; estudios de factibilidad por tipo de suelo en el que pretenden instalar ductos, materiales que ocuparían en los trabajos de acuerdo a condiciones de clima, sismicidad o arenosos, programas de supervisión y mantenimiento, es decir, principios básicos y protocolos necesarios cuando se involucran a grandes núcleos de población, por lo cual existe fundado temor de las familias sobre su servicio. En el puerto jarocho, por citar un caso, el asunto es inquietante, pues se encuentra asentado sobre terrenos arenosos que fácilmente sufren hundimientos, lo cual pondría en riesgo el buen estado de las tuberías; en su momento, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata detectó que en su plan de funcionamiento esa empresa ni siquiera contaba con un dictamen de Protección Civil, área responsable de avalar la seguridad de este tipo de instalaciones. El asunto es que la GNNO ha iniciado en Boca del Río un levantamiento de encuestas sobre este proyecto, con lo cual vuelve a prospectar la obtención de autorización de este negocio, se piensa que muy jugoso, sobre lo cual ya habrían explorado con el gobierno municipal panista esa posibilidad. La consulta se realiza sin metodología, no otorga mínima información del producto a los potenciales clientes de esa empresa y sólo se reduce a preguntar si están de acuerdo o no de recibir gas en sus domicilios. En realidad es un paso elemental consultar a la población sobre una decisión tan importante que los involucra en su integridad personal y familiar, pero no de manera simulada como parecería serlo, para cubrir el requisito, ya que tendría que darse a conocer la empresa especializada que la realizará, e independientemente de las preguntas que se formulen, la metodología, para que el resultado no sólo sea creíble, sino también pueda considerarse un acto jurídicamente válido. La empresa Gas Natural del Noroeste ya enfrentó algunos descalabros, frente a lo cual se vio obligada a promover un amparo en el Juzgado Primero de Distrito de Xalapa que no resolvieron a su favor para continuar los trabajos que ya venía realizando, y en consideración de experto en la materia, los ciudadanos no solamente pueden defender sus derechos protestando, sino, sobre todo, acompañándolos con acciones legales. Habrá qué esperar cómo evoluciona este pretendido plan.

