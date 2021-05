Consejeros del Instituto Nacional Electoral y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le han dado la espalda al pueblo de México, en instituciones que fueron creadas para defender la soberanía popular.

Bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: la decisión de cancelar las candidaturas de los aspirantes a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón, ha sido un “exceso” y un “golpe a la democracia”. Los mexicanos no podemos permitir que aliados del PRIAN, intenten socavar la democracia que tantas luchas y batallas le han costado a nuestro pueblo.

Por eso fue muy oportuno que los gobernadores Jaime Bonilla Valdez, de Baja California; Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas; Claudia Sheinbaum Pardo, de la Ciudad de México; Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos; Miguel Barbosa Huerta, de Puebla; Adán Augusto López Hernández, de Tabasco y Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, levantaran la voz al lado del Presidente López Obrador, para condenar este hecho.

De manera muy puntual, los mandatarios dejan en evidencia al Tribunal Electoral que antes había calificado la decisión del INE de “excesiva y constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”. “Estas fueron las palabras que los propios magistrados del Tribunal utilizaron para descalificar la primera resolución del INE, que retiraba a Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio el derecho a ser electos por sus pueblos. Unos días después, sin argumentación contundente, los mismos magistrados modifican su propia defensa de la Constitución de la República para restringir el derecho de las y los michoacanos y guerrerenses a elegir a sus gobernantes, actuando en contra de la democracia”, indicaron. “No es la primera vez que el INE, antes IFE, y el TEPJF actúan con parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia”, indican los gobernadores y la Jefa de Gobierno, al exponer que estos consejeros y magistrados violaron la Constitución. Esta valiente actitud mereció el reconocimiento del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia mañanera del 30 de abril enfatizó en la contradicción en que cayeron estos organismos electorales y anotó: “¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la democracia? No. Aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no quieren la democracia”. Además, se refirió en algo en lo que aquí hemos insistido, cómo el PRIAN se niega, se resiste y quiere seguir imponiendo esas viejas prácticas que tanto daño le hicieron al país. “Que no se vaya a pensar que se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no haya amenazas, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han padecido en México desde hace siglos, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que se respete el triunfo del candidato que quiere el pueblo, mujer, hombre, sea del partido que sea”, dijo.