Llevaba meses escribiéndome cerca de la una de la mañana todos los lunes. Tan pronto leía mi artículo, el mensaje aparecía en la laptop, siempre y cuando el mismo tocara algún tema de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador o del gobernador de Veracruz.

Fue por marzo de 2019 cuando a través de un mensaje me pidió mi número y los reclamos pasaron a ser por WhatsApp. Sinceramente desde ese mes hasta la fecha le contesté diez, según he revisado, hasta que el lunes pasado me pidió vernos para platicar y accedí.

Llegó así el día, la hora y el lugar, el cual se lo cuestioné desde que me lo propuso, pero cedí cuando me dijo que por la situación de la pandemia que vivimos, un lugar seguro para ambos era su domicilio (aunque sigo creyendo que por el cargo que ostenta no quiso exponerse a que lo vieran conmigo en algún restaurante y por eso mismo, como buen caballero, guardo su nombre).

Conociéndonos desde 1982 fuimos al grano, más él: “¿Por qué ese odio contra Andrés, Helí. Me defraudas. Tú, un hombre de pensamiento progresista, forjado en la lucha de la izquierda en Veracruz, promotor del Frente Democrático Nacional, que caminaste por el país con Cuauhtémoc Cárdenas y más tarde con el mismo Andrés Manuel, por qué hoy 7 de cada 10 artículos tuyos van contra el presidente?”. Y me puso sobre la mesa del desayunador fotocopias de los artículos que previamente un ayudante se los colocó en la silla que tenía junto desocupada.

Lo dejé que hablara, que se desahogara. Tomé un artículo de los que me puso enfrente y al reverso fui apuntando detalles del reclamo. Me dijo que junto a otros “francotiradores mediáticos” estaba abonando a un golpe de Estado contra el presidente de México.

Mira, lo atajé, el capital político de Andrés Manuel es enorme, pero no infinito, y peor si no lo administra bien. Tienes mucha razón cuando afirmas que caminé y escribí mucho a su favor. Voté por AMLO en las dos elecciones y no me arrepiento, porque hasta ese año era convincente su proyecto de gobierno. Me sedujo López Obrador cuando en una plática una persona de su absoluta confianza le comentó que Elba Esther Gordillo le daría decenas de miles de votos que serían la diferencia para vencer a Felipe Calderón si accedía a reunirse con ella para pactar un acuerdo. Él contestó que si para lograrlo tenía que aliarse con la corrupta dirigente prefería perder antes que coludirse con esos pillos. Sin embargo, ya concluido el proceso electoral de 2012 empezaron a llegar con el hoy presidente de México Manuel Bartlett, Germán Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Lilly Téllez y Esteban Moctezuma, entre otros corruptos y conservadores, enemigos del modelo desarrollista.

A partir de ese momento él seleccionó a sus nuevos “camaradas” y yo decidí alejarme de él.

López Obrador gana la Presidencia con más de 30 millones de votos de mexicanos hastiados de la corrupción, la inseguridad y la pobreza, pero te guste o no, lo aceptes o no (le comenté), la corrupción sigue, la inseguridad crece y la pobreza está peor.

Hay semanas, seguí advirtiéndole a mi anfitrión, que ya no quisiera tocar temas de la Cuarta Transformación, pero de eso a que estoy cooperando para un golpe de Estado me sorprendes con semejante disparate. Te explico por qué.

Por experiencia, de los golpes de Estado que se han dado en todo el planeta, te afirmo que los impulsa, financia y ejecuta el ejército, los Estados Unidos y los barones del dinero, así que despreocúpate, porque Andrés Manuel les ha dado demasiadas concesiones a los tres entes. ¿Así cómo, amigo?

Y agregué: Mejor concéntrate en las grandes tareas que te encomendó Andrés. Al menos tú sí te mereces el cargo que ostentas porque vienes de la lucha social, siempre en la izquierda, toda tu vida, no como muchos otros oportunistas que se sacaron la lotería solo con arribar a Morena en la pasada campaña. Tú puedes, con el poder político-financiero que tienes, marcar diferencia en Veracruz y demostrar que hay, porque los hay, hombres y mujeres de bien en Morena, que siguen soñando con el México que el presidente extravió hace tiempo.

