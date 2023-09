Golpe presupuestario

A pesar de que es un discurso recurrente, no es apegado a la realidad que el actual gobierno federal diga que no se ha endeudado. La semana pasada se cumplió con el trámite de recibir en la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de acuerdo a sus proyecciones de nuevos permisos para obtener más financiamiento (deuda), al finalizar el actual sexenio el monto de los acreedores habrá aumentado en casi un 60%, ¿no qué no?

El documento entregado por Rogelio Ramírez de la O es perniciosamente fantasioso en sus planteamientos, resulta además insuficiente para las necesidades apremiantes del país, que aparte de la mala gestión administrativa aún persisten las consecuencias de la parálisis económica derivada de la pandemia, y también resulta centralista porque no se distribuye proporcionalmente en los estados y se encuentra concentrado en la voluntad del poder presidencial.

El centralismo presupuestario ha dictaminado que solo 7 entidades tendrán presupuesto para carreteras: Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero y Durango. Esto significa que para la 4T, los demás estados no necesitan dinero para infraestructura carretera o al menos financiamiento inicial de proyectos de vías de tránsito.

En un análisis realizado por el coordinador de la bancada federal del PRI, el diputado Rubén Moreira, con respecto a lo presentado en el PEF, resulta que abusan tanto del optimismo, que su estimación de producir 1.9 millones de barriles de petróleo diarios en el 2024 es fantasioso, cuando actualmente la cifra es de 1.5 millones y en el 2018 en el último reporte del gobierno anterior fue de 1.8 millones, y más cuando en 2024 el presupuesto para inversión en Pemex se plantea la reducción en 215 mil millones respecto a 2023.

El optimismo oficial aparte de las estimaciones en la producción de petróleo, también se traslada a otros rubros como la tasa de interés, la inflación y el déficit público; lo que no concuerda con la realidad que se vislumbra para la próxima anualidad. El PEF determina cómo se asignarán los recursos públicos a todos los distintos programas, proyectos y sectores. Esto afecta directamente a áreas críticas como la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura y otros servicios esenciales.

También establece límites y restricciones en el gasto público, lo que es fundamental para evitar un gasto desmedido que podría llevar al endeudamiento excesivo o a la inflación. Así resulta que la fantasía autocomplaciente de la 4T es irresponsable, porque por ejemplo, en relación a la tasa de interés que actualmente está en 11.25 puntos, resulta inalcanzable que llegue al 10.3 por ciento apuntado en el documento hacendario entregado por Ramírez de la O. Sobre el déficit público, Moreira señaló que serán las nuevas generaciones las que tendrán que pagar la deuda, mismas que se verán más afectadas por tener que devengar más por la inflación que causa la extorsión a transportistas y el narcotráfico. Detallaron que la deuda en 2018 era de 10.5 billones de pesos y con el gobierno actual se pretende aumentarla a 16 billones, por lo que habrá un crecimiento del 60 por ciento.

Estimar de manera realista los ingresos y gastos gubernamentales promueve la transparencia y la confianza en la gestión pública. Los ciudadanos y los mercados financieros confían más en un gobierno que presenta cifras realistas y cumplibles. Estimar de manera precisa los ingresos y gastos ayuda a evitar desequilibrios macroeconómicos, como déficits fiscales excesivos que podrían llevar a la inflación o al endeudamiento insostenible.

La propuesta del PEF tiene un cercenamiento inexplicable al sector salud, pero esta es apenas una aproximación a las barbaridades que plantea. La próxima semana se realizará un foro virtual para profundizar en los alcances y consecuencias de lo que se pretende con la propuesta de PEF, que está diseñado de forma irresponsable.

*Diputada federal. PRI

X: @lorenapignon