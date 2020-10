Gómez Cazarín, apanicado

Quién sabe si el video lo grabó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín antes o después de haberse reunido este lunes con el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros....

Cónclave en el que, según informó el mandatario veracruzano, “los tres coincidimos sobre la importancia de la coordinación entre los poderes de afianzar la gobernabilidad en el estado”; pero impactó el desesperado llamado que en redes sociales hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local a militantes y líderes nacionales de Morena, a los cuales pidió unirse y frenar sus pleitos por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, luego del “abrumador” triunfo del PRI en las elecciones dominicales en Hidalgo y Coahuila.

El líder del grupo legislativo de Morena, quien últimamente ha sido señalado de solapar el nepotismo de diputados de su bancada que tienen familiares cobrando en la nómina del Congreso, así como de sostener a sus voceros acusados por sus propios correligionarios de pedirles “moches” y facturar jugosos convenios con al menos cinco medios informativos de reciente aparición y de su presunta propiedad, lamentó que los resultados de estos comicios hayan sido favorables para el tricolor, “pese a todo el trabajo sucio, el trabajo de corrupción, el trabajo de líderes de ellos que se han dedicado a la corrupción, a robar, a estar organizados con la delincuencia, aun así ganaron una elección y hay que reconocer que la ganaron de manera abrumadora”.

“¿Pero qué hemos dejado de hacer nosotros los morenos? ¿Qué hemos dejado de ser para que estos partidos corruptos vuelvan a estar regresando?”, se preguntó.

Él mismo se respondió: “Es muy fácil. Desde arriba, ojalá, nuestros dirigentes entiendan que no son ellos, que no es el poner una dirigencia, que no es el poder de querer ser ellos los que tienen el poder. No, señores, nos hemos estado equivocando durante mucho tiempo, la militancia necesita organización. ¡Unidos estamos!, ¿eh?, al menos aquí en Veracruz nosotros estamos unidos, pero falta organización, falta sacar a todos aquellos líderes corruptos que tenemos en Morena también, porque hay que decirlo, que los embriagó el poder y que no lo quieren soltar y se aferran al poder sabiendo que nosotros tenemos un proyecto de Nación y eso es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier poder. Es momento de que póngamos (sic), como se dice, las barbas a remojar. Todavía vienen más elecciones, 14 elecciones más, en las cuales debemos estar unidos. Aquí en Veracruz en el 2021 vamos a elegir 212 alcaldías, diputaciones locales y federales”.

Gómez Cazarín advirtió que “nosotros no debemos tomar el ejemplo de estas personas que no han llevado a nada a Morena”, reiterando que “es momento de unirnos” y urgiendo a que nombren ya “a nuestro líder nacional, sea quien sea”.

“Aunque yo apoye a Muñoz Ledo, pero si es Mario Delgado, ¡el que sea!, el partido necesita tener una línea ya!”, apremió.